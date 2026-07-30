Tragičan sudar tri vozila u BiH: Jedno preminulo, ima povrijeđenih

Jedna osoba preminula je, a dvije su povrijeđene u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se u četvrtak oko 12 sati dogodila u mjestu Stupari kod Kladnja.

U nesreći su učestvovala tri vozila, a od težine povreda jedna osoba je preminula u Hitnoj pomoći Živinice.

Saobraćaj na dijelu magistralnog puta Živinice - Kladanj, gdje se nesreća desila, bio je obustavljen tokom policijskog uviđaja.

"U navedenoj saobraćajnoj nezgodi tri lica su zadobila povrede, od kojih je jedno lice naknadno preminulo u SHMP Doma zdravlja Živinice", saopšteno je iz policije.

O događaju je obaviješten kantonalni tužilac Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, a potrebne mjere i radnje preduzimaju policijski službenici PU Kladanj.