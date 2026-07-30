Jedna osoba stradala u požaru kuće u Banjaluci

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Jedna osoba nastradala je u požaru koji se juče 29. jula desio u Banjaluci, potvrđeno je "Nezavisnim novinama".
Kako nezvanično saznaje pomenuti portal požar je izbio na kući u Jadranskoj ulici, a ugasili su ga pripadnici Vatrogasno-spasilačke brigade Banjaluka.
Hronika
Tragičan sudar tri vozila u BiH: Jedno preminulo, ima povrijeđenih
Naime, pripadnicima Vatrogasno-spasilačke brigade Banjaluka juče u 4.45 prijavljeno je da gori kuća, nakon čega su vatrogasci izašli na teren i preduzeli aktivnosti na gašenju i sanaciji požara.
Detalji ove tragedije nisu zvanično saopšteni.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Hronika
3 h0
Hronika
3 h0
Hronika
6 h2
Hronika
7 h0
Najnovije
18
10
18
05
18
04
17
51
17
47
Trenutno na programu