Jedna osoba stradala u požaru kuće u Banjaluci

Jedna osoba nastradala je u požaru koji se juče 29. jula desio u Banjaluci, potvrđeno je "Nezavisnim novinama".

Kako nezvanično saznaje pomenuti portal požar je izbio na kući u Jadranskoj ulici, a ugasili su ga pripadnici Vatrogasno-spasilačke brigade Banjaluka.

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Naime, pripadnicima Vatrogasno-spasilačke brigade Banjaluka juče u 4.45 prijavljeno je da gori kuća, nakon čega su vatrogasci izašli na teren i preduzeli aktivnosti na gašenju i sanaciji požara.

Detalji ove tragedije nisu zvanično saopšteni.