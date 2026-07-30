Rajaner odbio Mariju i njenog muža: Poslije 80 godina nisu mogli kući

Bračni par poljskog porijekla, koji gotovo osam decenija živi u Velikoj Britaniji, doživio je neprijatno iznenađenje kada im je avio-kompanija Rajaner odbila ukrcavanje na let iz Krakova.

Dobili su obrazloženje da nakon Bregzita nemaju odgovarajuću dokumentaciju za povratak u zemlju koju smatraju svojim domom.

Marija Krupa (85) i njen suprug Česlav (92), koji su u Britaniju stigli kao d‌jeca neposredno nakon Drugog svjetskog rata, rekli su da nisu mogli da vjeruju da im je nakon skoro 80 godina života u Engleskoj neko rekao da ne mogu da se vrate kući.

"Bio je to ogroman šok"

Par je u maju otputovao u Poljsku kako bi posjetio preostale članove porodice, ali im je prilikom povratka saopšteno da ne mogu da se ukrcaju jer nisu imali dokaz o pravu boravka u Velikoj Britaniji niti elektronsku dozvolu za putovanje (ETA), koja je uvedena nakon Bregzita.

"Bio je to veliki šok. Bili smo veoma razočarani i potreseni, posebno jer moj suprug koristi mnogo lijekova nakon moždanog udara", ispričala je Marija.

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Dodala je da su pokušali zaposlenima Rajanera objasniti da su njihovi očevi tokom Drugog svjetskog rata zajedno sa britanskim snagama učestvovali u borbi protiv nacističke Njemačke, ali da im je rečeno kako kompanija rizikuje visoku novčanu kaznu ukoliko ih pusti u avion bez potrebnih dokumenata.

"Moj muž je bio potpuno slomljen. Kreće se uz pomoć električnih kolica i samo je želio da se vrati kući", rekla je ona.

Problem riješen, ali upozorenje ostaje

Marija i Česlav stigli su u Veliku Britaniju 1947. i 1948. godine kao d‌jeca poljskih vojnika iz armije generala Vladislava Andersa, koja je zajedno sa britanskim snagama učestvovala u borbama protiv sila Osovine.

Nakon što su narednog dana pribavili elektronsku dozvolu za putovanje, uspjeli su da se vrate u Englesku, ali su, kako tvrde, morali da se predstave kao turisti jer elektronski sistem nije prihvatao njihovu britansku adresu.

"Kada smo stigli u Englesku, bili smo prestravljeni. Plašili smo se šta ćemo reći na granici jer nismo željeli ponovo da govorimo nešto što nije istina", ispričala je Marija, prenose Nezavisne novine.

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Prisjećajući se cijelog događaja, dodala je da nikada nije pomišljala da izvadi britanski pasoš.

"Volim Englesku i beskrajno sam zahvalna što je poslije rata primila hiljade ljudi poput nas. Ali bilo mi je važno da ostanemo Poljaci i zato nikada nisam mislila da će nam to jednog dana predstavljati problem", rekla je ona.

Nakon obraćanja organizaciji Setldi i službi Sitizenz Edvis, bračni par je dobio zvanični Setldi status, dok iz humanitarne organizacije upozoravaju da se hiljade starijih građana EU suočavaju sa sličnim poteškoćama jer nisu bili svjesni da su nakon Bregzita morali da regulišu svoj status novom dokumentacijom, navodi "Guardian".