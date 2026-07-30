Srbin uhapšen u Beču: Upao u stan bivšoj partnerki, pa nasrnuo na policajce

Državljanin Srbije (37) uhapšen je u Beču zbog sumnje da je prekršio zabranu prilaska bivšoj partnerki (43), napao je u stanu u četvrti Otakring, a potom nasrnuo i na policajca.

Uhapšeni Srbin je najprije na silu pokušao da uđe u stan svoje bivše partnerke. Prema policijskim navodima, on je šutnuo ulazna vrata jer je želio da vidi svog sina, koji nije bio kod kuće.

Hronika Težak udes kod Gradiške, prevrnuo se vatrogasni kamion

- Srbin je prijetio ženi i navodno je postao fizički nasilan prema njoj. Kada su policajci stigli, muškarac je bio na stepeništu, vikao je prema stanu i djelovao je pijan - navodi policija.

Tokom istrage, ispostavilo se da je Srbinu već izrečena hitna mjera zabrane prilaska bivšoj ženi.

- Policajci su namjeravali da ga odvedu u policijsku stanicu radi daljeg ispitivanja. Međutim, napadač je iznenada pobjegao. Ubrzo nakon toga, zaustavio se, stisnuo pesnice i prijetio policajcima koji su uzvrtatili silom. Zatim je priveden zbog sumnje da je pokušao da pruži otpor službenicima prilikom hapšenja - navodi portal oe24.

Svijet U Španija izbila tri nova požara: Visoke temperature i vjetar otežavaju gašenje

O slučaju je obaviješteno Javno tužilaštvo u Beču i po njihovom nalogu, optuženi je zadržan u pritvoru.

Istraga o navodima o nasilnom ulasku u stan bivše žene, prijetnjama i navodnom napadu je u toku.

(Kurir)