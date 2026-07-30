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Srbin uhapšen u Beču: Upao u stan bivšoj partnerki, pa nasrnuo na policajce

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ATV redakcija
30.07.2026 16:29

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Човјек држи у рукама лисице за хапшење.
Foto: ATV

Državljanin Srbije (37) uhapšen je u Beču zbog sumnje da je prekršio zabranu prilaska bivšoj partnerki (43), napao je u stanu u četvrti Otakring, a potom nasrnuo i na policajca.

Uhapšeni Srbin je najprije na silu pokušao da uđe u stan svoje bivše partnerke. Prema policijskim navodima, on je šutnuo ulazna vrata jer je želio da vidi svog sina, koji nije bio kod kuće.

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- Srbin je prijetio ženi i navodno je postao fizički nasilan prema njoj. Kada su policajci stigli, muškarac je bio na stepeništu, vikao je prema stanu i djelovao je pijan - navodi policija.

Tokom istrage, ispostavilo se da je Srbinu već izrečena hitna mjera zabrane prilaska bivšoj ženi.

- Policajci su namjeravali da ga odvedu u policijsku stanicu radi daljeg ispitivanja. Međutim, napadač je iznenada pobjegao. Ubrzo nakon toga, zaustavio se, stisnuo pesnice i prijetio policajcima koji su uzvrtatili silom. Zatim je priveden zbog sumnje da je pokušao da pruži otpor službenicima prilikom hapšenja - navodi portal oe24.

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O slučaju je obaviješteno Javno tužilaštvo u Beču i po njihovom nalogu, optuženi je zadržan u pritvoru.

Istraga o navodima o nasilnom ulasku u stan bivše žene, prijetnjama i navodnom napadu je u toku.

(Kurir)

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