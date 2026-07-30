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Тежак удес код Градишке, преврнуо се ватрогасни камион

Аутор:

АТВ редакција
30.07.2026 16:23

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Полиција Републике Српске
Фото: ATV

Ватрогасни камион преврнуо се данас, у четвртак, 30. јула, у мјесту Бистрица код Градишке.

Како кажу возачи који су кроз ово мјесто прошли након удеса, незгода се догодила на путу Градишка - Козарска Дубица.

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"На мјесту незгоде је полиција, а саобраћај се пропушта наизмјенично, из једног па другог смјера", рекао је један возач за "Независне новине".

За сада није познато како је дошло до ове незгоде, нити да ли има повријеђених.

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Тагови :

Градишка

Саобраћајна несрећа

несрећа

удес

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