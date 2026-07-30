Тежак удес код Градишке, преврнуо се ватрогасни камион

Аутор:АТВ редакција
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Ватрогасни камион преврнуо се данас, у четвртак, 30. јула, у мјесту Бистрица код Градишке.
Како кажу возачи који су кроз ово мјесто прошли након удеса, незгода се догодила на путу Градишка - Козарска Дубица.
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"На мјесту незгоде је полиција, а саобраћај се пропушта наизмјенично, из једног па другог смјера", рекао је један возач за "Независне новине".
За сада није познато како је дошло до ове незгоде, нити да ли има повријеђених.
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