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Motociklista zadobio teške povrede u saobraćajnoj nesreći

Autor:

ATV redakcija
30.07.2026 20:01

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Аутомобил полиције ФБиХ
Foto: ATV BL

U Sarajevu se večeras oko 19 časova dogodila saobraćajna nesreća u kojoj je učestvovao motociklita. Prema nezvaničnim informacijama, prije udara i pada motociklisti su otkazale kočnice.

Takođe nezvanično, motociklista je teško povrijeđen. Ipak, stepen zadobijenih povreda još se utvrđuje.

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Policijski službenici MUP-a KS nalaze se na mjestu događaja, a više informacija očekuje se naknadno.

(Crna-Hronika)

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Sarajevo

Saobraćajna nesreća

povrijeđen motociklista

MUP Kanton Sarajevo

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