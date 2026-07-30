Motociklista zadobio teške povrede u saobraćajnoj nesreći

Foto: ATV BL

U Sarajevu se večeras oko 19 časova dogodila saobraćajna nesreća u kojoj je učestvovao motociklita. Prema nezvaničnim informacijama, prije udara i pada motociklisti su otkazale kočnice.

Takođe nezvanično, motociklista je teško povrijeđen. Ipak, stepen zadobijenih povreda još se utvrđuje. Region Olaf hita prema nama i donosi pakao, a preokreti bi mogli biti strašni Policijski službenici MUP-a KS nalaze se na mjestu događaja, a više informacija očekuje se naknadno. (Crna-Hronika)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.