Motociklista zadobio teške povrede u saobraćajnoj nesreći

Autor:ATV redakcija
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U Sarajevu se večeras oko 19 časova dogodila saobraćajna nesreća u kojoj je učestvovao motociklita. Prema nezvaničnim informacijama, prije udara i pada motociklisti su otkazale kočnice.
Takođe nezvanično, motociklista je teško povrijeđen. Ipak, stepen zadobijenih povreda još se utvrđuje.
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Policijski službenici MUP-a KS nalaze se na mjestu događaja, a više informacija očekuje se naknadno.
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