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Da li će se američke carine za EU odraziti i na naše tržište?

Autor:

Marijana Iveljić
30.07.2026 19:40

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Бема Бањалука је позната фабрика обуће
Foto: ATV

Američke carine uvedene EU, indirektno će se odraziti i na naše tržište. Proizvođači obuće iz Republike Srpske koji izvoze robu na evropsko tržište već su spremni za manje narudžbi.

"To nama znači manje narudžbi, manje posla i veća ugroženost za radna mjesta tako da to nije dobro ni za Evropu, a Evropa je već u kolapsu i mi to već par godina osjetimo pogotovo industrija obuće. U njemačkoj su ljudi imali po osam pari cipela godišnje da kupuju, 100 miliona puta osam, sada su pali na tri para", rekao je Marinko Umičević, direktor fabrike obuće "BEMA".

Iako među zemljama koje su pogođene novim carinama nema država zapadnog Balkana, našu privredu neće zaobići posljedice ovoga. Može doći do smanjenja robe na tržište EU.

"Već sada osjeća se da naši proizvođači obuće koji u radili za njemačke kupce i imaju smanjene narudžbe upravo zato što je manji plasman njemačke obuće na tržište Amerike", rekao je Goran Račić, predsjednik Privredne komore Republike Srpske.

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Pogođena je i automobilska industrija, a samim tim i naši privrednici iz te oblasti.

"Već sada folksvagen zbog Amerike, Kine, Rusije planira da otpusti oko 100.000 ljudi. To će uticati indirektno na nas jer postojala su dosta značajne kompanije koje su bile u lancu snabdijevanja automobilske industrije zapadne Evrope", dodao je Račić.

Mogući razlozi što zemlje zapadnog Balkana nisu na listi novih carina jesu što je nova američka administracija pokrenula strateški dijalog sa Srbijom o ekonomskom partnerstvu, a slični razgovori vode se i u BiH gdje žele realizovati više projekata, među kojima je i Južna gasna interkonekcija. Bez obzira, uticaće ovo i na zemlje Balkana s obzirom na sve veću spoljnotrgovinsku razmjenu sa Evropom.

"Ukoliko dođe to otežanog izvoza određenih roba i dobara ka tržištu SAD-a svi inputi koji se koriste iz našeg područja za proizvodnju finalnih proizvoda iz EU koji se dalje prodaju biće dovedeni u pitanje u smislu da li će se prodavati iste količine proizvoda da li će biti odložene investicione aktivnosti evropskih partnera i da li će možda razmišljati o realociranju tržišta", rekao je Veljko Mijušković, profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu.

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Nove mjere odnose se na zemlje koje zajedno čine čak 99,4 odsto američkog uvoza. Kao razlog za uvođenje novih carina navedene su navodne zloupotrebe prisilnog rada u proizvodnji robe namijenjene izvozu u SAD.

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Evropska unija

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