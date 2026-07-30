Vatrogasac opisao borbu sa požarom kod Teslića

Požar koji je danas, 30. jula, zahvatio skladište drvnih sortimenata u krugu firme "Elgrad" u Donjem Rankoviću kod Teslića stavljen je pod kontrolu i nema opasnosti od širenja.

Izjavio je Srni starješina Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Teslić Savo Bubić.

Bubić je istakao da u požaru nema povrijeđenih lica.

Jedan od vatrogasaca Srni je ispričao da gore kubici balvana naslagani do nekoliko metara u visinu.

Gradovi i opštine Gori skladište firme: Veliki požar u Tesliću, stižu vatrogasci iz tri grada

"Pokušavamo da vatru suzbijemo topovima sa kamiona i sa teškom pjenom", kaže teslićki varogasac.

Istakao je da je na terenu 50-ak vatrogasaca sa dvadesetak vatrogasnih vozila, kao i da nema opasnost za kuće.

Prema njegovim riječi, u pomoć su im, stigle kolege iz Tešnja, Doboja, iz dobrovoljnog vatrogasnog društva Očauš.

Iz Policijske uprave Doboj Srni je rečeno da je požar prijavljen Policijskoj stanici Teslić u 16.30 časova.

(SRNA)