Vatrogasac opisao borbu sa požarom kod Teslića

Autor:ATV redakcija
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Požar koji je danas, 30. jula, zahvatio skladište drvnih sortimenata u krugu firme "Elgrad" u Donjem Rankoviću kod Teslića stavljen je pod kontrolu i nema opasnosti od širenja.
Izjavio je Srni starješina Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Teslić Savo Bubić.
Bubić je istakao da u požaru nema povrijeđenih lica.
Jedan od vatrogasaca Srni je ispričao da gore kubici balvana naslagani do nekoliko metara u visinu.
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"Pokušavamo da vatru suzbijemo topovima sa kamiona i sa teškom pjenom", kaže teslićki varogasac.
Istakao je da je na terenu 50-ak vatrogasaca sa dvadesetak vatrogasnih vozila, kao i da nema opasnost za kuće.
Prema njegovim riječi, u pomoć su im, stigle kolege iz Tešnja, Doboja, iz dobrovoljnog vatrogasnog društva Očauš.
Iz Policijske uprave Doboj Srni je rečeno da je požar prijavljen Policijskoj stanici Teslić u 16.30 časova.
(SRNA)
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