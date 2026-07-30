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Vatrogasac opisao borbu sa požarom kod Teslića

Autor:

ATV redakcija
30.07.2026 20:36

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Пожар захватио складиште дрвних сортимената у кругу фирме "Елград" у Доњем Ранковићу код Теслића
Foto: Facebook / Grad Teslić

Požar koji je danas, 30. jula, zahvatio skladište drvnih sortimenata u krugu firme "Elgrad" u Donjem Rankoviću kod Teslića stavljen je pod kontrolu i nema opasnosti od širenja.

Izjavio je Srni starješina Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Teslić Savo Bubić.

Bubić je istakao da u požaru nema povrijeđenih lica.

Jedan od vatrogasaca Srni je ispričao da gore kubici balvana naslagani do nekoliko metara u visinu.

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"Pokušavamo da vatru suzbijemo topovima sa kamiona i sa teškom pjenom", kaže teslićki varogasac.

Istakao je da je na terenu 50-ak vatrogasaca sa dvadesetak vatrogasnih vozila, kao i da nema opasnost za kuće.

Prema njegovim riječi, u pomoć su im, stigle kolege iz Tešnja, Doboja, iz dobrovoljnog vatrogasnog društva Očauš.

Iz Policijske uprave Doboj Srni je rečeno da je požar prijavljen Policijskoj stanici Teslić u 16.30 časova.

(SRNA)

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vatra

Vatrogasci

Teslić

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