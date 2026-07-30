Dramatičan susret: Medvjed prišao turisti s leđa, evo šta se dogodilo

Dramatičan susret čovjeka i medvjeda na jednoj od najpoznatijih rumunskih puteva obišao je društvene mreže.

Snimka prikazuje trenutak u kojem se divlja životinja gotovo neprimjetno približila turistu, a on je tek u posljednjem trenutku shvatio koliko joj je blizu bio. Vidio je u samo nekoliko dana pregledan više od milion puta.

Medvjed se gotovo nečujno prišuljao turistu

Na poznatom rumunskom putu, jednoj od najatraktivnijih turističkih ruta u zemlji, zabilježen je neobičan i potencijalno vrlo opasan susret čovjeka i divlje životinje.

Kako prenosi ProTV.ro, viralna snimka prikazuje medvjeda koji se gotovo neprimjetno približio muškarcu dok je stajao uz put i promatrao saobraćajnicu.

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Životinja mu se približila na svega nekoliko centimetara te mu je čak onjušila nogu, dok turist, čini se, uopšte nije bio svjestan da se iza njega nalazi veliki grabežljivac, piše Klik.hr.

Uslijedio je trenutak panike

U početku je sve izgledalo mirno, no situacija se u sekundi promijenila kada se medvjed pojavio ispred muškarca.

Iznenađeni turist uspaničio se i počeo bježati oko automobila parkiranog uz put, pokušavajući se udaljiti od životinje.

Na kraju je uspio doći do svog vozila i ući unutra, dok ga je medvjed pratio. Srećom, životinja nije pokazala znakove agresije niti je pokušala napasti.

Snimka, nastala 27. jula, u vrlo je kratkom roku postala viralna te je pregledana više od milion puta, izazvavši brojne reakcije na društvenim mrežama.

Podijeljena mišljenja o reakciji turista

Vidio je potaknuo raspravu među korisnicima društvenih mreža o tome kako bi se trebalo ponašati u ovakvim situacijama.

Dok su jedni kritikovali turista jer nije dovoljno pazio na okolinu, drugi smatraju da je njegova reakcija možda spriječila ozbiljniji incident.

Neki komentatori upozorili su da nagli pokreti i pokušaj bijega mogu kod medvjeda potaknuti instinktivnu reakciju i povećati rizik od napada.

Jedan od korisnika napisao je da je "ostati miran bila najpametnija odluka u toj situaciji", smatrajući da bi smirenije ponašanje bilo sigurniji izbor.

Trebao je vozač zatrubiti?

Pojedini korisnici društvenih mreža smatraju da je vozač automobila iz kojeg je snimljen video mogao zatrubiti kako bi otjerao medvjeda.

Međutim, drugi su upozorili da bi takav potez mogao izazvati upravo suprotan učinak.

Kako su istaknuli, medvjedi koji su navikli na prisutnost ljudi često se više ne boje zvuka automobilskih sirena, a iznenadna buka može izazvati nepredvidivu reakciju životinje.

Stručnjaci upozoravaju na opasnost

Ovaj put prolazi preko najviših vrhova Južnih Karpata, kroz planinski lanac Fagaraš, gd‌je su susreti s medvjedima relativno česti.

Iako su takvi prizori mnogim turistima zanimljivi i često završavaju na društvenim mrežama, stručnjaci i nadležne službe već godinama upozoravaju da približavanje divljim životinjama, njihovo hranjenje ili fotografiranje iz neposredne blizine može imati ozbiljne posljedice.

Upravo zbog toga posjetiteljima se savjetuje da medvjede promatraju isključivo s velike udaljenosti te da im se nikada ne pokušavaju približiti, bez obzira na to koliko životinje d‌jelovale mirno.