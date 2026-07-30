Tinejdžeri koji su osumnjičeni za požar u Vjesniku pušteni na slobodu

Učenici koji su osumnjičeni za požar Vjesnika pušteni su na slobodu. Dvojica 18-godišnjaka su 40 dana provela u Remetincu, a potom sedam mjeseci u istražnom zatvoru kod kuće.

- Na prvoj raspravi koja je održana doneseno je rješenje da se moj klijent pušta na slobodu, znači ukida mu se istražni zatvor u domu. I trenutno je u fazi da je Državno tužilaštvo uložilo žalbu na to rješenje i čekamo odluku po toj žalbi - rekao je za RTL Ivan Orešković, advokat prvoosumnjičenog za požar Vjesnika.

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Njihovi advokati se nadaju kako će žalba biti odbijena i da neće morati ponovno u istražni zatvor.

- Mogu potvrditi da je moj klijent pušten na slobodu, na prvoj glavnoj raspravi 16.7. sudsko vijeće Opštinskog suda je donijelo odluku o puštanju na slobodu u odnosu na obojicu okrivljenika - objasnio je Petar Barbir, advokat drugoosumnjičenog za požar Vjesnika.

Orešković je dodao da je njegovom klijentu pred sam kraj istražnog zatvora u domu dopušteno da polaže određene razredne ispite.

- No, s obzirom na tromost sistema, određene ispite nije uspio položiti i čekamo ovaj jesenji rok da bi izašao na maturu - dodao je.

Drugoosumnjičeni je od deset mjeseci, koliko je punoljetan, osam proveo zatvoren.

- Dobro se držao, trudio se. Uspio je završiti četvrti razred srednje škole na način da su radnici Ministarstva obrazovanja došli kući da on polaže maturu, položio je i upisao fakultet - kaže Barbir.

Na slobodi su od sredine ovog mjeseca.

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Od samog početka njihovi advokati tražili su da im se ukine istražni zatvor i da ih nadzire putem nanogice. Svi zahtjevi bili su odbijeni.

- Ono što sam ja primjetio da je, iako je bio mršav, još je i više smršao očito je i to uticalo. Kada smo predlagali ukidanje istražnog jedan od argumenata bio je i to da nije imao balkon. Zamislite nekoliko mjeseci provesti u 40 kvadrata i da ne vidite sunčeve zrake - dodao je Orešković za RTL.