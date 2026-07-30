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MUP Srpske hitno reagovao: Policija pomaže u gašenju velikog požara u Tesliću

Autor:

Stevan Lulić
30.07.2026 23:05

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Припадници Територијалне ватрогасно-спасилачке јединице Теслић боре се са великим пожаром који је избио у предузећу Елград, а због запаљеног складишта дрвених сортимената и фурнира ватра се великом брзином шири.
Foto: Facebook / Grad Teslić

Pripadnici policije priključili su se gašenju velikog požara u teslićkoj firmi "Elgrad", potvrđeno je u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Ističe se da su policijski službenici Policijske uprave Doboj angažovani na lokalizovanju požara i da na terenu aktivno pružaju pomoć pripadnicima Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice, civilne zaštite i drugim službama angažovanim na gašenju požara.

Posebno se naglašava da zbog trenutnih uslova nije moguće angažovanje helikoptera, ali da će se letjelica priključiti akciji čim se steknu uslovi.

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"Trenutno nije moguće angažovanje helikoptera Uprave za vazduhoplovstvo Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, s obzirom na to da njegovo korišćenje u noćnim uslovima nije dozvoljeno i nije moguće po važećim vazduhoplovnim operativnim procedurama", kažu u MUP-u i naglašavaju:

"Helikopter će biti angažovan odmah po sticanju uslova za bezbjedno izvođenje leta, u skladu sa vazduhoplovnim operativnim procedurama".

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Tagovi :

MUP Republike Srpske

Policija

požar

Teslić

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