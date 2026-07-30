Ukrajina raketirana iz Sjeverne Koreje - tvrdi Zelenski

Preliminarni podaci ukazuju na to da je Rusija balističkom raketom iz Sjeverne Koreje izvela napad na selo Radušne, u Dnjepropetrovskoj oblasti, izjavio je danas ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.

"Rusi su prvi put poslije dužeg vremena upotrijebili raketu iz Sjeverne Koreje, ukazuju preliminarni podaci. Naravno, uslijediće dodatne analize i sve će biti provjereno, ali trenutno sve ukazuje na to da je riječ o sjevernokorejskoj balističkoj raketi", rekao je on u obraćanju na Telegram kanalu.

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Zelenski je takođe napomenuo da se danas, nakon ruskog napada, nastavilo sa radom na sanaciji posljedica u raznim gradovima Ukrajine.

On je dodao da su se u Lavovu uklanjale ruševine i tragalo za ljudima.

"Evropske zemlje su takođe oštro reagovale zbog ruske rakete koja je ušla u vazdušni prostor Poljske i eksplodirala na polju kod Lublina. Najvažnije nije samo saosjećanje niti samo osuda, već obezbjeđivanje raketa za protivvazdušnu odbranu i vršenje upravo onog pritiska na Rusiju koji može da zaustavi ovaj bezumni ruski rat, kao i sve njihove napade i teror", naveo je Zelenski.

Prema njegovim riječima, rat je mogao da bude okončan još odavno, ali, kako je naveo, lider Kremlja Vladimir Putin to ne želi.

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"Rakete za protivvazdušnu odbranu, prije svega Patriot, ali i Nasams, Ajris, Hok i naši drugi sistemi, predstavljaju ključni prioritet. Iskreno se nadam da će svi partneri, a prije svega naši američki partneri i prijatelji u Evropi, shvatiti da stvarni ljudski životi zavise od toga da li će pomoći Ukrajini", rekao je on

U Krivom Rogu 31. jul je proglašen danom žalosti zbog poginulih u raketnom napadu na selo Radušno, prenijela je agencija "Ukrinform".

U tom napadu je život izgubilo najmanje šest članova jedne porodice iz tog sela, podsjetila je ukrajinska agencija, prenosi "B92".