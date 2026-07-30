Mađarskoj prijeti kritična situacija kakva nije viđena u istoriji zemlje

Očekivano gašenje nuklearne elektrane "Pakš" i kvar elektrane "Dunamenti" mogu dovesti do nestašice električne energije kakvu zemlja nikada ranije nije vidjela, izjavio je mađarski premijer Peter Mađar.

"Potpuno gašenje nuklearne elektrane `Pakš`, nesreća u elektrani `Dunamenti` i približavanje istorijskog vrhunca potrošnje električne energije, koji vjerovatno počinje u ponedjeljak, 3. avgusta, mogli bi dovesti do kritične situacije sa snabdijevanjem energentima u našoj zemlji kakvu nikada ranije nismo vidjeli u istoriji Mađarske", rekao je Mađar u video-obraćanju.

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Mađarska Vlada proglasila je danas najviši nivo uzbune zbog vrućine, dok se zemlja suočava sa ekstremno visokom temperaturom.

Sredinom juna Evropu je pogodio neuobičajeno intenzivan toplotni talas. Najviši crveni nivo uzbune za vremenske uslove izdat je u Francuskoj, Velikoj Britaniji, Holandiji i Italiji.

Ranije ove sedmice rekordno nizak vodostaj Dunava u blizini mađarskog grada Pakš primorao je operatera nuklearne elektrane da smanji kapacitet jedinica jedan i tri za 254, odnosno 237 megavata.

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Mađar je ranije danas rekao da bi nuklearna elektrana mogla biti potpuno zatvorena u narednim danima.