Preko 2.800 preminulih od vrućine: Dvostruko više nego prošle godine

Broj smrtnih slučajeva povezanih sa vrućinom u maju i junu u Britaniji je dostigao 2.877, što je gotovo dvostruko više od broja prijavljenog za prošlu godinu.

U saopštenju britanske Agencije za zdravstvenu bezbjednost je navedeno da su procjenjuje da su između 24. i 27. maja bila 753 smrtna slučaja, a 2.124 u periodu između 21. i 28. juna.

Agencija ističe da je vjerovatno da bi ove godine mogao biti zabilježen najveći broj smrtnih slučajeva povezanih sa toplotom.

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Britanija trenutno doživljava četvrti toplotni talas ove godine. Tokom maja i juna oboreni su mjesečni temperaturni rekordi za Englesku sa 35,1 stepen Celzijusa, koliko je zabilježeno u Kju Gardensu 26. maja i 37,7 stepeni Celzijusa 26. juna u Lingvudu, u Norfolku.

Britanski državni sekretar za zdravstvo i socijalnu zaštitu Ivet Kuper rekla je da je vrućina ovog ljeta imala ozbiljan uticaj na zdravlje ljudi i na Nacionalnu zdravstvenu službu /NHS/.

(Srna)