Djevojka (18) se na moru zarazila opasnom bakterijom: Ljekari joj se bore za život

Ljekari u Burkureštu se bore za život Mirune (18), kojoj se iznenada slošilo nedugo nakon što se vratila sa ljetovanja.

Prve analize pokazuju da djevojka boluje od leptospiroze, bakterije koju je, kako se sumnja, dobila iz morske vode.

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Dijagnoza je postavljena kasno jer tinejdžerka nije imala uobičajene simptome ove bolesti.

Osamnaestogodišnja djevojka iz Krajove hitno je prebačena u Bukurešt, gdje je priključena na ECMO aparat, sistem koji preuzima funkcije srca i pluća dok se oni ne oporave. Ovo je prvi ovakav slučaj u Rumuniji, a Miruna je u Bukurešt prebačena helikopterom.

Kako pišu lokalni mediji, Miruna je počela da se osjeća loše nedugo nakon što se vratila sa mora. Roditelji kažu da je sve u početku djelovalo bezazleno. Miruna se žalila na kašalj. Međutim, za nekoliko dana njeno stanje se naglo pogoršalo.

Miruna, za koju nije navedeno gdje je ljetovala, hitno je primljena u bolnicu u Krajovi, a dijagnoze ljekara stalno su mijenjale. U početku se sumnjalo da je riječ o meningitisu jer je jedan prijatelj sa kojim je provodila vrijeme na plaži imao pozitivan nalaz. Međutim, analize su odbacile prve sumnje.

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"Vratila se odatle sa blagim kašljem. Prošlo je mnogo dana od tada, nekih sedam-osam dana. Od kašlja koji se malo pogoršao, nakon punkcije je utvrđeno da nije meningitis", rekao je otac djevojke Kosmin Protopopesku.

Bez jasnog objašnjenja, Mirunino stanje se gotovo iz sata u sat pogoršavalo. Na kraju je ušla u septički šok, nakon čega je prebačena u bolnicu Floreaska u Bukureštu. Ljekari se nadaju da će sada, kada su konačno ustanovili koju bakterijsku infekciju ima, moći da primjene adekvatnu terapiju koja će, kako se nadaju, dati rezultate.

Leptospiroza je bakterijska infekcija koju izaziva bakterija iz roda Leptospira, a najčešće se prenosi kontaktom sa zaraženom vodom, zemljom ili urinom životinja, posebno glodara. Bakterija u organizam može da prodre kroz sitne povrede na koži ili preko sluzokože.

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Bolest u početku može da liči na grip, sa temperaturom, glavoboljom, bolovima u mišićima i malaksalošću, ali u težim slučajevima može dovesti do ozbiljnih komplikacija - oštećenja bubrega i jetre, upale pluća, sepse i otkazivanja više organa. Zbog toga je rano prepoznavanje i pravovremeno liječenje antibioticima od ključnog značaja.

(Telegraf.rs)