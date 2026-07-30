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Detalji incidenta u Sarajevu: Povrijeđena jedna osoba

Autor:

ATV redakcija
30.07.2026 21:24

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Аутомобил ограђен траком у Сарајеву код Латинске ћуприје, док је полиција около.
Foto: Klixvideo/Screenshot

U sarajevskoj ulici kod Latinske ćuprije večeras, 30. jula je došlo do narušavanja javnog reda i mira, a u incidentu je jedna osoba povrijeđena.

Prema informacijama iz MUP-a KS, došlo je do fizičkog sukoba, odnosno tuče, nakon čega je jedna osoba zadobila povrede i prebačena na ukazivanje ljekarske pomoći, potvrđeno je za RadioSarajevo.

"Tokom postupanja policijskih službenika kod jedne osobe pronađeno je vatreno oružje, koje je odmah oduzeto", rekli su iz MUP-a KS.

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Kako su naveli, pronađeno oružje nije korišteno tokom incidenta, odnosno nije bilo upotrebe vatrenog oružja.

Policija je na mjestu događaja obavila uviđaj, a aktivnosti na rasvjetljavanju svih okolnosti događaja se nastavljaju.

Podsjetimo, ranije je na području kod Latinske ćuprije bilo primjećeno policijsko osiguranje, a mjesto događaja bilo je ograđeno policijskom trakom. Na terenu se nalazilo i vozilo marke Rendž Rover.

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Sarajevo

Tuča

Policija

MUP Kanton Sarajevo

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