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Ispao iz automobila: Preminuo mladić (28)

Autor:

ATV redakcija
30.07.2026 21:14

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Испао из аутомобила: Преминуо младић (28)
Foto: Tanjug/Hina/Siniša Kalajdžija

Preminuo je mladić (28) koji je povrijeđen u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Ivanečkom Naselju kod Ivanca.

"U srijedu u Opštoj bolnici Varaždin preminuo je 28-godišnji putnik iz vozila koje je sud‌jelovalo u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila 28. jula oko 18.40 sati na putu DC-35 u Ivanečkom Naselju kod Ivanca".

Nesreća se dogodila kad je 22-godišnjakinja, zbog neprilagođene brzine uslovima na putu, izgubila kontrolu nad vozilom, uslijed čega je došlo do zanošenja vozila te udara u saobraćajni znak i betonski most izvan saobraćajnice.

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"Vozilo se potom nekontrolirano kretalo po oranici te se nekoliko puta prevrnulo. Uslijed prevrtanja iz vozila je ispao 28-godišnji putnik. Vozač i putnik pritom su zadobili povrede te su prevezeni u Opštu bolnicu Varaždin, gd‌je je 28-godišnjak, nažalost, preminuo uslijed zadobivenih povreda", potvrdila je policija, piše Epodravina.

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preminuo mladić

Hrvatska

udes

Saobraćajna nesreća

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