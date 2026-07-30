Ispao iz automobila: Preminuo mladić (28)

Autor:ATV redakcija
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Preminuo je mladić (28) koji je povrijeđen u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Ivanečkom Naselju kod Ivanca.
"U srijedu u Opštoj bolnici Varaždin preminuo je 28-godišnji putnik iz vozila koje je sudjelovalo u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila 28. jula oko 18.40 sati na putu DC-35 u Ivanečkom Naselju kod Ivanca".
Nesreća se dogodila kad je 22-godišnjakinja, zbog neprilagođene brzine uslovima na putu, izgubila kontrolu nad vozilom, uslijed čega je došlo do zanošenja vozila te udara u saobraćajni znak i betonski most izvan saobraćajnice.
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"Vozilo se potom nekontrolirano kretalo po oranici te se nekoliko puta prevrnulo. Uslijed prevrtanja iz vozila je ispao 28-godišnji putnik. Vozač i putnik pritom su zadobili povrede te su prevezeni u Opštu bolnicu Varaždin, gdje je 28-godišnjak, nažalost, preminuo uslijed zadobivenih povreda", potvrdila je policija, piše Epodravina.
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