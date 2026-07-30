Šta se dešava sa jetrom ako bijeli luk jedete redovno

Bijeli luk je jedna od onih namirnica koje ili obožavate ili izbjegavate u širokom luku, najčešće zbog njegovog intenzivnog mirisa.

Međutim, osim što jelima daje prepoznatljivu aromu, bijeli luk posljednjih godina sve češće se pominje i kao namirnica koja bi mogla da ima pozitivan uticaj na zdravlje, naročito kada je reč o jetri.

Poznato je da ishrana igra ključnu ulogu u očuvanju zdravlja gotovo svih organa. Povrće, mahunarke, integralne žitarice, kvalitetni proteini i zdrave masti odavno su dio preporuka za dug i zdrav život, kao i za prevenciju brojnih bolesti. Ipak, rijetko razmišljamo o tome koliko i začini koje svakodnevno dodajemo jelima mogu da utiču na organizam. Može li jedan čen belog luka zaista pomoći jetri ili je riječ o još jednom mitu koji se proširio internetom?

Stručnjaci kažu da je istina, kao i obično, negdje između.

Jetra je jedan od najvažnijih organa u ljudskom telu. Svakodnevno filtrira štetne materije, učestvuje u metabolizmu, skladišti vitamine i proizvodi brojna jedinjenja neophodna za normalno funkcionisanje organizma, piše Jutarnji.hr.

Može li bijeli luk da doprinese zdravlju jetre?

Dijetetičarka Ketrin M. Paton iz američke Klivlend klinike ukazuje na istraživanje koje pokazuje da redovna konzumacija bijelog luka može da smanji upalu i oksidativni stres već nakon 12 nedjelja.

Kako objašnjava, bijeli luk sadrži bioaktivna jedinjenja poput alicina i dialil-disulfida, koja mogu da pojačaju antioksidativnu zaštitu organizma, smanje djelovanje proinflamatornih citokina – proteina koji učestvuju u upalnim procesima i međusobnoj komunikaciji ćelija – kao i da pomognu u spriječavanju nakupljanja masti u jetri.

Nutricionista i savetnik za ishranu dr Kris Mor ističe da beli luk može biti koristan za jetru, ali isključivo kao dio uravnotežene ishrane.

Svijet Dramatičan susret: Medvjed prišao turisti s leđa, evo šta se dogodilo

"Ne postoji namirnica koja sama po sebi može da izliječi jetru. Međutim, redovna konzumacija bijelog luka može doprinijeti njenom zdravlju zahvaljujući jedinjenjima koja imaju antiinflamatorno i antioksidativno dejstvo", kaže Mor.

Najviše koristi kod masne jetre

Najviše dokaza za sada postoji kod osoba koje boluju od metabolički povezane bolesti masne jetre (MASLD), poremećaja koji je donedavno bio poznat kao nealkoholna masna bolest jetre.

Riječ je o jednom od najčešćih hroničnih oboljenja jetre u razvijenim zemljama, koje je povezano sa gojaznošću, insulinskom rezistencijom i metaboličkim sindromom.

Nekoliko istraživanja pokazalo je da bi redovno konzumiranje bijelog luka ili dodataka ishrani na bazi bijelog luka moglo da doprinese snižavanju vrijednosti jetrenih enzima, kao i smanjenju masnih naslaga u jetri kod osoba kojima je ova bolest već dijagnostikovana.

Ketrin Paton navodi da se prvi pozitivni efekti ne javljaju odmah, već otprilike nakon 12 nedjelja redovne konzumacije.

Posebno ističe da se najveća količina alicina oslobađa kada se bijeli luk isecka, izgnječi ili jede sirov.

"Sjeckanjem ili žvakanjem sirovog bijelog luka oslobađa se više alicina nego tokom termičke obrade, zbog čega sirov bijeli luk može imati snažnije biološko dejstvo", objašnjava Paton.

Bijeli luk nije za svakoga

Ipak, stručnjaci upozoravaju da još nije poznato koliko bi sirovog bijelog luka trebalo unositi kako bi se značajno smanjio rizik od napredovanja bolesti jetre.

Takođe, bijeli luk nije pogodan za svakoga. Kod pojedinih ljudi može izazvati gorušicu, nadimanje ili druge digestivne tegobe, naročito ako se konzumira sirov.

Osobe koje uzimaju lijekove za razređivanje krvi, poput varfarina ili aspirina, trebalo bi da se pre redovne konzumacije većih količina bijelog luka posavjetuju sa ljekarom, jer on može pojačati dejstvo ovih lijekova.

Stručnjaci takođe naglašavaju da dodaci ishrani sa bijelim lukom nisu isto što i konzumiranje svježeg bijelog luka. Kapsule sadrže znatno veće koncentracije aktivnih jedinjenja i nisu pogodne za svakoga, posebno za osobe koje već imaju oboljenja jetre ili koriste više različitih lijekova.

Bijeli luk nije čudotvorni lijek i ne može da zamijeni zdrav način života. Međutim, kao deo mediteranske ishrane bogate povrćem, voćem, mahunarkama, maslinovim uljem i kvalitetnim proteinima, može biti još jedan saveznik u očuvanju zdravlja jetre.