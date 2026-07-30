Nesreća na toboganu u bazenu: U 'sudaru' teško povrijeđeno dijete

Jedno dijete teško je povrijeđeno u nesvakidašnjoj nesreći na bazenu u Moravskim Toplicama nakon što ga je udario drugi plivač.

Policija je u utorak obaviještena od strane bolnice u Murskoj Soboci da su primili dijete koje je povrijeđeno na bazenu u Moravskim Toplicama.

Ispostavilo se da je dijete plivalo prema izlazu tobogana baš kada se drugi plivač spuštao niz tobogan.

Tada je došlo do sudara plivača i djeteta, koje je teško povrijeđeno, ali nije u životnoj opasnosti.

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"Dosadašnji nalazi ne ukazuju da je nesreća posljedica krivičnog djela", saopštila je policijska uprava Murska Sobog.

"Na bazenima i regulisanim prirodnim kupalištima moraju se poštovati odredbe pravila plivanja i oznake postavljene na kupalištu. Moraju se poštovati naređenja i uputstva spasilaca i drugih lica zaduženih za održavanje reda na kupalištu. Takođe se moraju poštovati postavljene oznake sa upozorenjima za plivače", upozorila je policija.