Nesreća na toboganu u bazenu: U 'sudaru' teško povrijeđeno dijete

Autor:Stevan Lulić
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Jedno dijete teško je povrijeđeno u nesvakidašnjoj nesreći na bazenu u Moravskim Toplicama nakon što ga je udario drugi plivač.
Policija je u utorak obaviještena od strane bolnice u Murskoj Soboci da su primili dijete koje je povrijeđeno na bazenu u Moravskim Toplicama.
Ispostavilo se da je dijete plivalo prema izlazu tobogana baš kada se drugi plivač spuštao niz tobogan.
Tada je došlo do sudara plivača i djeteta, koje je teško povrijeđeno, ali nije u životnoj opasnosti.
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"Dosadašnji nalazi ne ukazuju da je nesreća posljedica krivičnog djela", saopštila je policijska uprava Murska Sobog.
"Na bazenima i regulisanim prirodnim kupalištima moraju se poštovati odredbe pravila plivanja i oznake postavljene na kupalištu. Moraju se poštovati naređenja i uputstva spasilaca i drugih lica zaduženih za održavanje reda na kupalištu. Takođe se moraju poštovati postavljene oznake sa upozorenjima za plivače", upozorila je policija.
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