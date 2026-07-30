Olaf hita prema nama i donosi pakao, a preokreti bi mogli biti strašni

Evropom se ovih dana širi snažan anticiklon "Olaf", sistem visokog vazdušnog pritiska koji meteorolozi povezuju sa novim talasom stabilnog, suvog i veoma toplog vremena.

Dok zapad kontinenta već bilježi ekstremne temperature, prognoze pokazuju da će se njegov uticaj narednih dana sve više osjećati i na Balkanu, uključujući Srbiju i BiH.

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Za razliku od ciklona, koji donose oblake, kišu i oluje, anticiklon blokira prodor svežijeg vazduha.

Zbog toga se iznad velikog dijela Evrope stvara svojevrsni "poklopac", pa se vreo vazduh danima zadržava nad istim područjima.

Šta donosi anticiklon "Olaf"

Meteorolozi navode da će njegov uticaj biti najizraženiji u zapadnoj i jugozapadnoj Evropi, gdje se očekuju temperature i iznad 40 stepeni, dok će se toplotni talas postepeno širiti prema centralnim dijelovima kontinenta i Balkanu, prenosi "Sever Veder Jurop".

Olaf donosi:

vedro i sunčano vrijeme

vrlo malo padavina

visok UV indeks

dugotrajne tropske dane i noći

povećan rizik od suše i šumskih požara

Meteorolozi objašnjavaju da upravo ovakvi blokirajući anticikloni često traju više dana, pa čak i sedmicama, zbog čega se toplota akumulira iz dana u dan.

Šta čeka Balkan

Iako se Balkan prethodnih dana nakratko osvježio zahvaljujući prodoru hladnijeg vazduha sa sjevera, najnovije prognoze pokazuju da se stabilnije i toplije vrijeme ponovo vraća.

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Poslije kratkog predaha, temperature će ponovo krenuti naviše, a u mnogim dijelovima Srbije očekuju se pravi ljetni dani, uz mogućnost da se lokalno približe i 40 stepeni ukoliko se anticiklon dodatno ojača.

Najizraženije vrućine očekuju se u:

Srbiji

Hrvatskoj

Bosni i Hercegovini

Crnoj Gori

Sjevernoj Makedoniji

Rumuniji

Bugarskoj

dijelovima Grčke

Stručnjaci upozoravaju da će upravo kombinacija visokih temperatura i dugotrajne suše predstavljati najveći problem, posebno za poljoprivredu i osobe koje boluju od hroničnih bolesti.

Mogu li ipak da stignu oluje

Da. Iako anticiklon uglavnom donosi stabilno vrijeme, njegova ivica često predstavlja granicu između veoma toplog i znatno hladnijeg vazduha.

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Upravo tada dolazi do razvoja jakih pljuskova, grmljavinskih oluja, grada i olujnog vjetra.

Zbog toga meteorolozi ne isključuju mogućnost da Balkan u narednom periodu bude pogođen lokalnim nepogodama, naročito poslije nekoliko veoma toplih dana, kada atmosfera postane izrazito nestabilna.

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Dugotrajni toplotni talasi predstavljaju ozbiljan zdravstveni rizik.

Hitne službe već su tokom prethodnog talasa imale povećan broj intervencija zbog dehidratacije, sunčanice, kolapsa i pogoršanja hroničnih bolesti, a stručnjaci očekuju da bi slična situacija mogla da se ponovi ukoliko se novi talas vrućine zadrži više dana.

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Građanima se savjetuje da izbjegavaju boravak na suncu u najtoplijem dijelu dana, unose dovoljno tečnosti i posebnu pažnju obrate na starije osobe, malu djecu i hronične bolesnike.

Jedno je sigurno - anticiklon "Olaf" mogao bi da obilježi završnicu jula i početak avgusta, a Srbija će, zajedno sa ostatkom Balkana, ponovo biti pod uticajem veoma toplog i pretežno stabilnog vremena, uz povremene lokalne oluje koje mogu naglo prekinuti vrelinu, prenosi "Blic".