Ne, semafor se nije pokvario: Bajern bez milosti punio mrežu

Fudbaleri Bajerna ostvarili su ubjedljivu pobjedu u prijateljskoj utakmici protiv Rotah-Egerna.

Naime, Bavarci su slavili sa čak 15:0 na ovom pripremnom susretu.

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Već u 9. minutu Pavić postiže pogodak za prednost Bajerna i ekipa Rotah-Egerna nije dugo izdržala.

Minut kasnije Ibrahimović je pogodio za 2:0, a u 10. minutu bilo je 3:0. Pogodak je postigao Čavez.

Upravo je Čavez postigao i četvrti pogodak na utakmici, a to se desilo u 13. minutu.

Nakon toga miran period igre sve do sudijske nadoknade. Ibrahimović je u drugom minutu sudijske nadoknade povisio na 5:0.

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Samo minut kasnije Kardozo postiže novi gol za Bajern i postavlja konačan rezultat prvog poluvremena.

U drugom poluvremenu još golova postigla je ekipa Bajerna, a sve je krenulo u 50. minutu novim golom Kardoza.

Minut kasnije gol postiže i Sieb, a Palinja je u 57. minutu povisio na 9:0.

Do dvocifrene prednosti Bajern stiže u 59. minutu kada je Sieb pogodio.

Dva gola je Bajern postigao u 67. minutu. Prvo je Sapoko Ndiaje matirao protivničkog golmana, a nekoliko sekundi kasnije isto je uradio i Asomo.

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Pavlović je u 86. minutu pogodio za 13:0, a dva minuta kasnije Kimih postiže pogodak za 14:0.

Konačnih 15:0 na ovoj utakmici postavljeno je u 93. minutu utakmice. Strijelac gola bio je Nuraj. Bajern je tako upisao ubjedljivu pobjedu.

(Sportsport.ba)