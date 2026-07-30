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Darko Lazić nakon navoda da je izbačen iz kluba: ''On i gazdarica mogu da mi..''

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ATV redakcija
30.07.2026 21:04

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Дарко Лазић позира у браон одијелу док у десној руци држи телефон
Foto: darkolazicofficial/Instagram/Screenshot

Darko Lazić oglasio se povodom informacija da ga je vlasnik jednog kluba u Trogiru iz istog izbacio poslije pola sata nastupa, pošto je navodno bio pod dejstvom alkohola i nije bio sposoban da nastup iznese na profesionalan način.

Prethodno su, podsjetimo, objavljeni i snimci na kojima se vidi da Darko jedva nastupa.

Дарко Лазић

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Međutim, Darko tvrdi da je pjevao sat i po vremena, te da navodno na kraju nije ni isplaćen.

- Ma mogu i gazda i gazdarica da mi se napuše k***a! Slobodno im poručite! - rekao je bijesno Lazić kada je čuo šta je tema.

- Ma koga je on istjerao, kako ih nije sramota?! Totalno netačna informacija. Pjevao sam sat i po i nisu mi platili. Rekao mi kao da siđem sa bine i pustio di-džej-a, a to im je fora da ne bi platili. Nikome ne bih preporučio da ide u taj klub - rekao je Darko Lazić za Telegraf.rs.

Podsjetimo, prije samog oglašavanja Darka Lazića kontaktiran je i klub u kojem je on nastupao te večeri kada se javio jedan muškarac. On je potvrdio da Darko nije odradio kompletan nastup, ali nije želio da detaljiše.

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- Tačno je da je pjevao samo pola sata. Jedva je i stajao. Ništa više ne bih komentarisao. Imate snimke na društvenim mrežama - poručio je on za Telegraf.rs.

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Dako Lazić izbačen sa nastupa

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