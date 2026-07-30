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Požar ne može da se obuzda: Iz Teslića traže intervenciju helikoptera

Autor:

ATV redakcija
30.07.2026 21:21

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Припадници Територијалне ватрогасно-спасилачке јединице Теслић боре се са великим пожаром који је избио у предузећу Елград, а због запаљеног складишта дрвених сортимената и фурнира ватра се великом брзином шири.
Foto: Facebook / Grad Teslić

Veliki požar koji je danas izbio u fabrici drvenih sortimenata "Elgrad" u Donjem Rankoviću ne može da se obuzda jer gore trupci i Civila zaštita Teslića zatražila je pomoć helikoptera Uprave za vazuhoplovstvo MUP-a Republike Srpske.

Načelnik Civilne zaštite u Tesliću Dule Borić rekao je Srni da su tražili pomoć helikoptera jer se vatrena stihija približava pogonu i vatrogasci vode tešku borbu da je obuzdaju.

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Jedan od teslićkih vatrogasaca rekao je Srni da je gore hiljade kubika trupaca, da je veoma visoka temperatura i da gube bitku sa vatrom.

On je naveo da je terenu 30 vozila, da su stigli u pomoć vatrogasci iz Doboja, Tešnja, Prnjavora, Kotor Varoša, Stanara, Jelaha, kao i iz Dobrovoljnog vatrogasnog društva iz Očauša.

Prema njegovim riječima, angažovana je sva raspoloživa mehanizacija iz teslićke "Destilacije" i "Vodovoda".

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Teslić

požar

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