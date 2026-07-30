Požar ne može da se obuzda: Iz Teslića traže intervenciju helikoptera

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Veliki požar koji je danas izbio u fabrici drvenih sortimenata "Elgrad" u Donjem Rankoviću ne može da se obuzda jer gore trupci i Civila zaštita Teslića zatražila je pomoć helikoptera Uprave za vazuhoplovstvo MUP-a Republike Srpske.
Načelnik Civilne zaštite u Tesliću Dule Borić rekao je Srni da su tražili pomoć helikoptera jer se vatrena stihija približava pogonu i vatrogasci vode tešku borbu da je obuzdaju.
Hronika
Ispao iz automobila: Preminuo mladić (28)
Jedan od teslićkih vatrogasaca rekao je Srni da je gore hiljade kubika trupaca, da je veoma visoka temperatura i da gube bitku sa vatrom.
On je naveo da je terenu 30 vozila, da su stigli u pomoć vatrogasci iz Doboja, Tešnja, Prnjavora, Kotor Varoša, Stanara, Jelaha, kao i iz Dobrovoljnog vatrogasnog društva iz Očauša.
Prema njegovim riječima, angažovana je sva raspoloživa mehanizacija iz teslićke "Destilacije" i "Vodovoda".
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Gradovi i opštine
2 h0
Gradovi i opštine
3 h0
Gradovi i opštine
3 h0
Gradovi i opštine
4 h0
Najnovije
23
05
23
01
23
01
22
55
22
54
Trenutno na programu