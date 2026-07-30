Požar ne može da se obuzda: Iz Teslića traže intervenciju helikoptera

Veliki požar koji je danas izbio u fabrici drvenih sortimenata "Elgrad" u Donjem Rankoviću ne može da se obuzda jer gore trupci i Civila zaštita Teslića zatražila je pomoć helikoptera Uprave za vazuhoplovstvo MUP-a Republike Srpske.

Načelnik Civilne zaštite u Tesliću Dule Borić rekao je Srni da su tražili pomoć helikoptera jer se vatrena stihija približava pogonu i vatrogasci vode tešku borbu da je obuzdaju.

Hronika Ispao iz automobila: Preminuo mladić (28)

Jedan od teslićkih vatrogasaca rekao je Srni da je gore hiljade kubika trupaca, da je veoma visoka temperatura i da gube bitku sa vatrom.

On je naveo da je terenu 30 vozila, da su stigli u pomoć vatrogasci iz Doboja, Tešnja, Prnjavora, Kotor Varoša, Stanara, Jelaha, kao i iz Dobrovoljnog vatrogasnog društva iz Očauša.

Prema njegovim riječima, angažovana je sva raspoloživa mehanizacija iz teslićke "Destilacije" i "Vodovoda".