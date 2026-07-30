Kazne su ogromne: Poslodavcima stiglo upozorenje

Poslodavci u FBiH dobili su upozorenje od resornog Ministarstva da bi mogli biti kažnjeni i sa 15.000 KM, ukoliko ne povedu računa o bezbjednosti radnika.

Kako se navodi, dužni su zaštititi zdravlje i sigurnost zaposlenih tokom ekstremno visokih temperatura.

Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić upozorio je da prilagođavanje uslova rada tokom toplotnog talasa nije stvar dobre volje poslodavca, nego njegova zakonska obaveza.

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"Zaštita života i zdravlja radnika nije izbor, nego zakonska obaveza", poručio je Delić.

Prema Zakonu o zaštiti na radu, poslodavac mora organizovati posao na način koji neće ugroziti život i zdravlje zaposlenih. To podrazumijeva prilagođavanje radnog vremena, omogućavanje odmora, upotrebu odgovarajuće zaštitne opreme i posebnu brigu o zdravstveno osjetljivim radnicima.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike preporučilo je poslodavcima da razmotre prekid rada na otvorenom između 11 i 17 sati, kada su temperature najviše.

Gdje god je moguće, radni dan trebalo bi početi ranije, a poslove na otvorenom završiti prije podne. Nastavak rada može se organizovati nakon 17 sati, kada temperature počnu opadati.

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Važno je naglasiti da preporuka o prekidu rada u ovom vremenu nije opšta zabrana rada u svim djelatnostima. Međutim, obaveza poslodavca da procijeni rizike i zaštiti radnika ostaje zakonski obavezujuća.

Ministarstvo je preporučilo i omogućavanje korištenja godišnjih odmora te plaćenog ili neplaćenog odsustva u djelatnostima u kojima priroda posla to dozvoljava.

Posebna pažnja mora biti posvećena hroničnim bolesnicima, osobama s invaliditetom, radnicima narušenog zdravstvenog stanja i zaposlenima koji obavljaju poslove s povećanim rizikom.

To se naročito odnosi na:

građevinske i druge radnike na otvorenom

osobe koje rade na visini ili u dubini

radnike izložene štetnim materijama

zaposlene koji obavljaju težak fizički posao

radnike u zatvorenim prostorima bez odgovarajućeg hlađenja i ventilacije.

Poslodavci im moraju osigurati dovoljne količine vode, češće pauze, prostor za odmor u hladu ili rashlađenoj prostoriji te prilagoditi intenzitet i raspored rada.

Federalnoj i kantonalnim inspekcijama rada upućene su instrukcije da pojačaju nadzor nad provođenjem mjera zaštite.

Kazne ogromne

Inspektori mogu kontrolisati uslove na radnom mjestu, naložiti otklanjanje nepravilnosti i kazniti poslodavce koji ne postupaju u skladu sa zakonom.

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Za različite prekršaje predviđene su novčane kazne od 1.000 do 15.000 KM.

Ako na radnom mjestu postoji neposredna opasnost po život i zdravlje zaposlenih ili poslodavac ne otkloni utvrđene nepravilnosti, inspekcija može zabraniti rad na tom radnom mjestu.

Delić je naglasio da Ministarstvo svakodnevno prima prijave zbog mogućeg kršenja propisa o zaštiti na radu i prosljeđuje ih nadležnim inspekcijama. Na više lokacija u FBiH već su provedene kontrole.

Radnik koji zbog visoke temperature osjeti vrtoglavicu, slabost, mučninu, glavobolju ili druge zdravstvene tegobe treba o tome odmah obavijestiti poslodavca.

Poslodavac je tada dužan reagovati i, zavisno od okolnosti, radniku omogućiti odmor, preraspodijeliti ga na druge poslove ili odobriti odgovarajuće odsustvo.

Ukoliko zbog nepridržavanja mjera zaštite dođe do povrede, ozbiljnog narušavanja zdravlja ili smrti radnika, nadležne institucije provjeravaju je li poslodavac primijenio sve propisane mjere. Ako se utvrde nepravilnosti, protiv njega se mogu pokrenuti odgovarajući postupci.

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Javni prevoz, željeznički i avionski saobraćaj, elektroenergetski sektor, policija, hitna pomoć i druge službe od posebnog značaja ne mogu u potpunosti obustaviti rad tokom toplotnog talasa.

Ipak, ni u tim djelatnostima poslodavci nisu oslobođeni odgovornosti. Dužni su primijeniti sve raspoložive mjere kako bi izloženost vrućini i opasnost po zdravlje radnika sveli na najmanju moguću mjeru.

(Crna hronika)