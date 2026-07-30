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U ovom bh. gradu temperatura ni u ponoć neće padati ispod 30 stepeni

Autor:

ATV redakcija
30.07.2026 19:11

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vrućina sunce toplota
Foto: Pexel/ Fatih Turan

Mostar očekuje još jedan sunčan i izuzetno vruć dan, a temperatura će tokom najtoplijeg dijela dana dostići čak 40 stepeni.

Posebno zabrinjava podatak da se temperatura od devet sati ujutro pa sve do ponoći neće spuštati ispod 30 stepeni. To znači da će stanovnici i posjetioci Mostara punih 15 sati biti izloženi tropskoj vrućini.

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Najviša dnevna temperatura očekuje se između 13 i 18 sati, kada bi termometri mogli pokazivati oko 40 stepeni. Ni jutro neće donijeti značajnije osvježenje jer će minimalna temperatura u Mostaru iznositi približno 24 stepena.

U jutarnjim satima duvaće slaba bura, dok se poslijepodne očekuje blag jugozapadni vjetar.

Prema prognozi FHMZ, u Bosni i Hercegovini biće sunčano. U većem dijelu zemlje dnevne temperature kretaće se između 30 i 36 stepeni, dok će na jugu dosezati 40 stepeni.

Jutarnje temperature iznosiće od 17 do 23 stepena, a na jugu zemlje do 27 stepeni. U Hercegovini će duvati slab jugozapadni vjetar, dok se u ostatku zemlje očekuje istočni i sjeveroistočni vjetar.

Meteorolozi upozoravaju da visoke temperature mogu predstavljati zdravstveni rizik, posebno za starije osobe, malu djecu, hronične bolesnike i ljude koji rade na otvorenom.

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Građanima se savjetuje da tokom najtoplijeg dijela dana izbjegavaju duži boravak na suncu, piju dovoljno tečnosti i fizičke aktivnosti ostave za jutarnje ili kasne večernje sate, prenosi Crna-Hronika.

Prema izgledima vremena, vrućina će se nastaviti i narednih dana, a na jugu temperature bi mogle dostići 41, pa čak i 42 stepena.

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Mostar

toplotni talas

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vrućina

visoke temperature vazduha

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