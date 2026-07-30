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Četiri horoskopska znaka koja najteže zaboravljaju prošlost

Autor:

ATV redakcija
30.07.2026 22:45

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Foto: pexels/ Gabriela Hughes

Dok jedni bez mnogo razmišljanja okreću novu stranicu, drugi se često vraćaju uspomenama, analiziraju stare odluke i pitaju se šta je moglo biti drugačije.

Astrologija smatra da su neki horoskopski znakovi skloniji nostalgiji i preispitivanju prošlih događaja od drugih. Upravo oni najčešće čuvaju uspomene, teško zaboravljaju važne trenutke i dugo razmišljaju o ljudima koji su ostavili trag u njihovom životu.

Rak

Rak je poznat kao jedan od najemotivnijih znakova Zodijaka. Uspomene za njega imaju veliku vrijednost, a stare fotografije, mjesta i predmeti često bude snažne emocije. Teško zaboravlja ljude do kojih mu je bilo stalo, pa se nerijetko vraća prošlim odnosima i razmišlja o trenucima koji su ga obilježili.

Škorpija

Iako d‌jeluje snažno i samouvjereno, Škorpija rijetko zaboravlja ono što je doživjela. Dugo analizira prošle situacije, bilo da je riječ o velikim ljubavima, izdajama ili životnim prekretnicama. Njeno pamćenje je izuzetno, zbog čega joj je ponekad teško da u potpunosti pusti prošlost.

D‌jevica

D‌jevica ima izraženu potrebu da analizira svaki detalj. Često se vraća starim odlukama i razmišlja da li je mogla drugačije da postupi. Umjesto da prošlost posmatra samo kao uspomenu, koristi je kao lekciju iz koje pokušava da izvuče što više pouka, iako je pritom sklona pretjeranom razmišljanju.

Ribe

Ribe su veliki sanjari i romantičari koji lako urone u svijet sjećanja. Često idealizuju prošle trenutke i prisjećaju se ljudi koji su im bili važni. Njihova mašta i izražena emocionalnost mogu ih navesti da se dugo zadržavaju na onome što je nekada bilo, posebno kada ih obuzme nostalgija.

Prošlost kao inspiracija, a ne prepreka

Prisjećanje lijepih trenutaka može biti dragocjeno, ali je važno pronaći ravnotežu između prošlosti i sadašnjosti. Iako Rak, Škorpija, D‌jevica i Ribe često razmišljaju o onome što je bilo, upravo ih životna iskustva oblikuju i pomažu im da mudrije donose odluke u budućnosti, prenosi Indeks.

Дарко Лазић

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