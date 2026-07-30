Mislila da joj noga drhti zbog umora pa dobila strašnu dijagnozu

Jedna medicinska sestra dobila je strašnu dijagnozu nakon što joj je neko vrijeme noga podrhtavala. Mislila je da se sve dešava zbog umora, ali nalazi su pokazali nešto što nije mogla ni da zamisli.

Ona je otvorila dušu i ispričala kako joj je dijagnostikovana motorna bolest neurona.

Riječ je o stanju od kojeg je bolovao i poznati naučnik Stiven Hoking, a koje postepeno uništava moždane ćelije koje kontrolišu kretanje, što dovodi do slabosti mišića, paralize i, na kraju, spore i neprijatne smrti.

Region Tinejdžeri koji su osumnjičeni za požar u Vjesniku pušteni na slobodu

Laura En Fit iz Notingemšajra prvi put je primijetila trzanje u lijevom koljenu i stopalu prošlog ljeta i pretpostavila je da je problem posljedica prekomjernog hodanja.

Kolege su rekle da je vjerovatno u pitanju nedostatak minerala magnezijuma, za koji se zna da izaziva grčeve mišića.

Ali nakon što suplementi nisu uspjeli da riješe problem, potražila je pomoć od svog ljekara opšte prakse, koji ju je poslao na dalja testiranja.

Ni nakon šest mjeseci pretraga nije pronađen korijen problema, a ljekari su pogrešno pretpostavljali da su njeni simptomi rezultat niza stanja - od multiple skleroze do funkcionalnog neurološkog poremećaja.

Funkcionalni neurološki poremećaj, ili FND, je neurološko stanje koje utiče na to kako mozak šalje i prima signale.

Scena "Postoji snimak gdje žvaće pare": Gazda kluba reagovao zbog Darka Lazića

Simptomi uključuju slabost, tremor ili epizode ​​slične napadima, iako skeniranje mozga i testovi izgledaju normalno.

Neki pacijenti se takođe bore sa problemima sa pamćenjem, vrtoglavicom i konfuzijom.

"Mislila sam da sam možda malo luda u glavi“, našalila se Fit i dodala:

"Ali mislila sam da će me fizioterapija i kognitivno-bihejvioralna terapija (KBT) vratiti u normalu začas".

Do početka ove godine njeno zdravlje se toliko pogoršalo da se oslanjala na štap za hodanje.

Na pregledu kod neurologa u januaru postala je sumnjičava i pitala je ljekara da li je moguće da pati od bolesti motornih neurona.

"Rekli su, 'ne, ne mislimo tako', ali moramo isključiti to. Elektromiografija (test nerava) nije mogla da potvrdi, ali nije mogla ni da isključi", ispričala je ona.

Kako su mjeseci prolazili, njeni simptomi su se nastavili pogoršavati i do maja su joj bila potrebna invalidska kolica da bi se kretala.

Region Nesreća na toboganu u bazenu: U 'sudaru' teško povrijeđeno dijete

Lumbalna punkcija - koja podrazumijeva uzimanje uzorka kičmene tečnosti sa leđa radi provjere bolesti mozga i kičme - isključila je autoimuna stanja neposredno prije njenog 40. rođendana u junu.

Ponovljeni EMG 2. jula potvrdio je sve njene strahove, a Laura je dobila dijagnozu bolesti motornih neurona (BMN) 48 sati kasnije.

Prve misli su joj bile usmjerene na muža i djecu, posebno na petnaestogodišnjeg sina Aleksa, koji je slijep i autističan.

"Mislila sam, kako će se snaći bez mene? Ne želim da ih ostavim, ali nemam izbora", rekla je ona za "Sel as jur stori" i nastavila:

Zanimljivosti Pas izazvao požar u stanu: Plamen se brzo proširio, evo kako je kućni ljubimac reagovao

"Pomisao da ih neću vidjeti kako odrastaju, vjenčavaju se, imaju djecu i da ću biti tu da ih izdržavam je zaista teška".

Kao medicinska sestra, a sada i pacijentkinja, Laura se nada da će dijeljenje njene priče pomoći drugima.

"Medicinska sestra u meni želi da prenese poruku. Ako dijeljenje moje priče pomogne makar i jednoj osobi da brže dobije odgovore, onda se isplati", poručila je, prenosi "Dejli Mejl".