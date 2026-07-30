Uhapšen špijun u Srbiji, odavao vojne podatke Albancima

Pripadnici SBPT i SKOR-a UKP MUP R Srbije, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Kraljevu i BIA, danas su, na području Kraljeva, uhapsili R. T. (46) iz Istoka, AP KiM, zbog sumnje da je izvršio krivično djelo Špijunaža..

Naime, R. T. se sumnjiči da je u dužem vremenskom periodu, bio u saradničkom odnosu sa Albanskom obavještajnom službom, koja djeluje na području AP KiM i da je bio angažovan na prikupljanju i dostavljanju podataka i saznanja o aktivnostima nekadašnjih i sadašnjih pripadnika Vojske Republike Srbije, MUP Srbije i drugih bezbjednosnih struktura Srbije, a što je za posljedicu imalo hapšenje više lica srpske nacionalnosti od strane privremenih kosovskih institucija i progon većeg broja Srba sa područja Zubinog Potoka i sjevera KiM, navodi se u saopštenju.

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Nakon saslušanja R. T. u svojstvu osumnjičenog za navedeno krivično djelo, istom je određeno zadržavanje u trajanju do 48 časova, nakon čega će biti izveden pred nadležno Više javno tužilaštvo u Kraljevu.