Budimir: Ponosni na snajpersku pušku i domaće znanje

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir istakao je da je ponosan jer je MUP zajedno sa Privrednim društvom "Kosmos" uspio da razvije snajpersku pušku - repetirku i da je 20 primjeraka poručeno za Žandarmeriju.

Budimir je rekao da se pokazala sposobnost da se uradi ovako komplikovana i kompleksna puška.

"Veoma je važno da je ovo oružje napravljeno sa domaćom pameti", rekao je Budimir novinarima na strelištu Centra za obuku u Zalužanima gdje je danas predstavljen prototip snajperske puške.

Republika Srpska Promovisana prva snajperska puška razvijena u Srpskoj

Budimir je naveo da dva prototipa snajperske puške pokazuju da ne zaostaju za svjetskim brendovima, odnosno za bilo kojim sistemom koji koristi Specijalna antiteroristička jedinica i Žandarmerija MUP-a Republike Srpske.

"To je jedan sistem koji je danas pokazao visoku preciznost i siguran sam da će ona da odgovori zadacima koje je MUP Republike Srpske kao taktički korisnik postavio kompaniji `Kosmos`", istakao je Budimir, prenosi "Srna".

Republika Srpska Minić: Srpska ima mogućnosti da prati svjetske trendove

Budimir je dodao da će, nakon što su puške naručene za Žandarmeriju, biti naručeno više sistema, te da MUP Republike Srpske kupuje brendirane i poznate sisteme.

"Ova puška sigurno ima i komercijalnu budućnost, a o tome treba da razmišljaju u kompaniji `Kosmos`", zaključio je Budimir.