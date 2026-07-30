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Budimir: Ponosni na snajpersku pušku i domaće znanje

Autor:

ATV redakcija
30.07.2026 16:03

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Промовисана прва снајперска пушка развијена у Српској
Foto: ATV

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir istakao je da je ponosan jer je MUP zajedno sa Privrednim društvom "Kosmos" uspio da razvije snajpersku pušku - repetirku i da je 20 primjeraka poručeno za Žandarmeriju.

Budimir je rekao da se pokazala sposobnost da se uradi ovako komplikovana i kompleksna puška.

"Veoma je važno da je ovo oružje napravljeno sa domaćom pameti", rekao je Budimir novinarima na strelištu Centra za obuku u Zalužanima gdje je danas predstavljen prototip snajperske puške.

Промовисана прва снајперска пушка у Српској

Republika Srpska

Promovisana prva snajperska puška razvijena u Srpskoj

Budimir je naveo da dva prototipa snajperske puške pokazuju da ne zaostaju za svjetskim brendovima, odnosno za bilo kojim sistemom koji koristi Specijalna antiteroristička jedinica i Žandarmerija MUP-a Republike Srpske.

"To je jedan sistem koji je danas pokazao visoku preciznost i siguran sam da će ona da odgovori zadacima koje je MUP Republike Srpske kao taktički korisnik postavio kompaniji `Kosmos`", istakao je Budimir, prenosi "Srna".

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Budimir je dodao da će, nakon što su puške naručene za Žandarmeriju, biti naručeno više sistema, te da MUP Republike Srpske kupuje brendirane i poznate sisteme.

"Ova puška sigurno ima i komercijalnu budućnost, a o tome treba da razmišljaju u kompaniji `Kosmos`", zaključio je Budimir.

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Željko Budimir

Snajperska puška

Puška

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