Umro Milanko Borovčanin Romsok

Autor:ATV redakcija
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Književnik Milanko Borovčanin Romsok, koji je za podvižništvo u ratnom sanitetu za vrijeme Odbrambeno-otadžbinskog rata odlikovan ordenom Krst milosrđa, umro je danas na Sokocu u 72. godini.
Informaciju o smrti Borovčanina saopštio je general Vojske Republike Srpske Savo Sokanović.
Sahrana će biti obavljena sutra na mjesnom groblju u Žunovima u 13.00 časova.
Borovčanin je u toku Odbrambeno-otadžbinskog rata bio rukovodilac sanitetskog tima za intervencije na borbenim linijama u Prvoj romanijskoj pješadijskoj brigadi Vojske Republike Srpske.
U ratu je učestvovao od prvog do posljednjeg dana, a na Vukovaru je teško ranjen.
Borovčanin je rođen 10. februara 1954. godine u selu Podgajina na Romaniji.
Bio je član Udruženja književnika Republike Srpske i Udruženja književnika Srbije.
Objavio je 19 knjiga. Pisao je romane, pripovijetke, poeziju i putopise.
Dobitnik je više književnih nagrada, među kojima je Diploma i medalja književnika Rusije - Moskovske podružnice i Povelja "Vidovdanskih pjesničkih susreta na Romaniji".
(Srna)
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