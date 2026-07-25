Umro Milanko Borovčanin Romsok

Književnik Milanko Borovčanin Romsok, koji je za podvižništvo u ratnom sanitetu za vrijeme Odbrambeno-otadžbinskog rata odlikovan ordenom Krst milosrđa, umro je danas na Sokocu u 72. godini.

Informaciju o smrti Borovčanina saopštio je general Vojske Republike Srpske Savo Sokanović.

Sahrana će biti obavljena sutra na mjesnom groblju u Žunovima u 13.00 časova.

Borovčanin je u toku Odbrambeno-otadžbinskog rata bio rukovodilac sanitetskog tima za intervencije na borbenim linijama u Prvoj romanijskoj pješadijskoj brigadi Vojske Republike Srpske.

U ratu je učestvovao od prvog do posljednjeg dana, a na Vukovaru je teško ranjen.

Borovčanin je rođen 10. februara 1954. godine u selu Podgajina na Romaniji.

Bio je član Udruženja književnika Republike Srpske i Udruženja književnika Srbije.

Objavio je 19 knjiga. Pisao je romane, pripovijetke, poeziju i putopise.

Dobitnik je više književnih nagrada, među kojima je Diploma i medalja književnika Rusije - Moskovske podružnice i Povelja "Vidovdanskih pjesničkih susreta na Romaniji".



(Srna)

