Istočno Sarajevo tokom naredna tri dana biće centar džudo svijeta. Na petu po redu Akademiju Majdov pristiglo je oko 1000 džudista iz 23 zemlje, a svi do jednog imaće priliku da uče najboljih boraca današnjice.

Domaćini su se ponovo potrudili da sve bude organizovano na najvišem nivou, kamp je odavno najveći u regionu.

Na poziv domaćina u Istočno Sarajevo pristigli su i dvostruki olimpijski šampioni Laša Bekauri i Lukas Krpalek, koji su spremni da polaznicima prenesu svoje bogato iskustvo.

"Drago mi je što sam ovdje. Zadovoljstvo mi je što mogu da podijelim svoje iskustvo sa djecom. Ovakvi kampovi su veoma važni za mlađe generacije. Hvala Nemanji Majdovu, mom prijatelju, koji me pozvao da dođem", rekao je Laša Bekauri.

"Velika stvar za mene je da sam ovdje, odmah sam se odazvao na Nemanjin poziv. Imam sličnu Akademiju u Pragu i znam koliko je ovo važno za djecu i koliko može biti motivirajuće. Zadovoljstvo mi je što sam tu. Znam da je Akademija Majdov sjajna, nevjerovatno je da toliko djece dolazi i ovo je jako dobra stvar za budućnost", rekao je Lukas Krpalek.

Tri dana vrhunskog rada, druženja i učenja od najboljih svjetskih džudista prilika su koja se rijetko pruža. Akademija Majdov iz godine u godinu potvrđuje da je mjesto gdje se stvaraju novi šampioni.