Logo

Kuzmićeva odgovorila Blanuši: U Srpskoj postoji 130 zadruga, imaju podršku ministarstva

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
08.09.2026 10:28

Komentari:

2
Кузмићева одговорила Блануши: У Српској постоји 130 задруга, имају подршку министарства
Foto: ATV

Ministarka poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Anđelka Kuzmić, odgovorila je na izjavu predsjednika SDS-a Branka Blanuše da u Srpskoj "nema stočnih pijaca i da fale nekadašnje zadruge".

"U Republici Srpskoj postoji 130 aktivnih zadruga i postoji Zadružni savez. Ministarstvo podržava rad zadruga, kako bi se naši poljoprivrednici udruživali i lakše plasirali svoju robu na tržište", rekla je za RTRS Kuzmić.

"Kada govorimo o stočnim pijacama, u regionu imamo žarišta afričke kuge svinja i možemo vidjeti desetine hiljada uginulih životinja. Republika Srpska je uspjela svim mjerama pokazati stabilnost. Zaštitili smo životinje i domaćinstva", navela je Kuzmićeva.

Naglasila je da je neozbiljno govoriti o stočnim pijacama.

"Moramo se pridržavati biosigurnosnih mjera i svega ono što donosi moderna poljoprivreda", jasna je Kuzmićeva.

Podsjetila je da poljoprivreda nije kao nekada.

Саво Минић Бранко Блануша

Republika Srpska

Branko Blanuša odbio emisiju sa Savom Minićem

"Mi danas u Republici Srpskoj imamo modernizovanu poljoprivredu, robotiku. Imamo dronove u poljoprivredi i sve ono što savremeni agrar donosi. Kada se izlazi pred naše ljude i naše građane, mislim da je neozbiljno da se iznose podaci koji nisu tačni i mora se voditi računa o čemu priča. Ako već neko ima privilegiju da nešto kaže u javnom prostoru", naglasila je Kuzmićeva.

Napomenula je da su poljoprivrednici zadovoljni isplatom podsticaja.

"Naravno, gdje oni imaju problem, to je nekontrolisan uvoz i to su nam donijele otvorene granice prema svim zemljama, pa tako i nama. I na to ne mogu da utiču i generalno su nezadovoljni što naši građani nemaju svijest da kupuju domaće. Zaista ne obraćaju pažnju ni u trgovinama šta je proizvedeno u Republici Srpskoj. Mi uvijek apelujemo na naše stanovnike da kupuju domaće proizvode, da se zadrže malo duže u trgovinama, kako bi izabrali, jer na taj način mi ćemo svojim porodicama i svojim kućama pružiti kvalitetan proizvod, a i zaštitili našu poljoprivrednu proizvodnju", zaključila je Kuzmićeva.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Branko Blanuša

Anđelka Kuzmić

Ministarstvo poljoprivrede

Poljoprivreda

stočna pijaca

Komentari (2)

Više iz rubrike

Бранко Блануша одбио емисију са Савом Минићем

Republika Srpska

Branko Blanuša odbio emisiju sa Savom Minićem

2 h

13
Предсједник Владе Републике Српске

Republika Srpska

Roditeljima 200 KM mjesečno za produženi boravak djece: Evo ko može da ostvari pravo

3 h

1
Додик: Не заборављају се људи попут Бобана Кустурића

Republika Srpska

Dodik: Ne zaboravljaju se ljudi poput Bobana Kusturića

3 h

1
предсједник СНСД-а

Republika Srpska

Dodik u Jerusalimu: Bogat program i važni događaji, evo s kim će se sastati

5 h

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

52

Zašto Ljubiša Samardžić nije sahranjen u Aleji zaslužnih građana?

12

52

Presuda Ustavnog suda FBiH: Povrijeđen vitalni nacionalni interes Srba

12

45

Kovačević: Suština svega je da se Konakovića ništa ne pita

12

44

Benzinska pumpa radila bez dozvole, optužena građevinska inspektorka

12

28

Farmeru nestalo 16 goveda: Komšija ih tajno zaklao i prodao meso

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima