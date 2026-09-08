Kuzmićeva odgovorila Blanuši: U Srpskoj postoji 130 zadruga, imaju podršku ministarstva

Ministarka poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Anđelka Kuzmić, odgovorila je na izjavu predsjednika SDS-a Branka Blanuše da u Srpskoj "nema stočnih pijaca i da fale nekadašnje zadruge".

"U Republici Srpskoj postoji 130 aktivnih zadruga i postoji Zadružni savez. Ministarstvo podržava rad zadruga, kako bi se naši poljoprivrednici udruživali i lakše plasirali svoju robu na tržište", rekla je za RTRS Kuzmić.

"Kada govorimo o stočnim pijacama, u regionu imamo žarišta afričke kuge svinja i možemo vidjeti desetine hiljada uginulih životinja. Republika Srpska je uspjela svim mjerama pokazati stabilnost. Zaštitili smo životinje i domaćinstva", navela je Kuzmićeva.

Naglasila je da je neozbiljno govoriti o stočnim pijacama.

"Moramo se pridržavati biosigurnosnih mjera i svega ono što donosi moderna poljoprivreda", jasna je Kuzmićeva.

Podsjetila je da poljoprivreda nije kao nekada.

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"Mi danas u Republici Srpskoj imamo modernizovanu poljoprivredu, robotiku. Imamo dronove u poljoprivredi i sve ono što savremeni agrar donosi. Kada se izlazi pred naše ljude i naše građane, mislim da je neozbiljno da se iznose podaci koji nisu tačni i mora se voditi računa o čemu priča. Ako već neko ima privilegiju da nešto kaže u javnom prostoru", naglasila je Kuzmićeva.

Napomenula je da su poljoprivrednici zadovoljni isplatom podsticaja.

"Naravno, gdje oni imaju problem, to je nekontrolisan uvoz i to su nam donijele otvorene granice prema svim zemljama, pa tako i nama. I na to ne mogu da utiču i generalno su nezadovoljni što naši građani nemaju svijest da kupuju domaće. Zaista ne obraćaju pažnju ni u trgovinama šta je proizvedeno u Republici Srpskoj. Mi uvijek apelujemo na naše stanovnike da kupuju domaće proizvode, da se zadrže malo duže u trgovinama, kako bi izabrali, jer na taj način mi ćemo svojim porodicama i svojim kućama pružiti kvalitetan proizvod, a i zaštitili našu poljoprivrednu proizvodnju", zaključila je Kuzmićeva.