Dodik: Ne zaboravljaju se ljudi poput Bobana Kusturića

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik podsjetio je da je na današnji dan rođen Boban Kusturić i naglasio da se ljudi poput njega ne zaboravljaju.

"Danas bi bio tvoj rođendan, prijatelju. Nedostaju tvoja hrabrost, osmijeh i ona sigurnost da ćeš biti tu kad god je najteže. Ne zaboravljaju se ljudi poput tebe, Bobane", napisao je Dodik na društvenoj mreži "Iks".

Boban Kusturić preminuo je 5. maja u 52. godini.

Obavljao je poslove pilota u Vojsci Republike Srpske od 1997. godine do 2005. godine, nakon čega je rad nastavio u Direkciji za civilnu vazdušnu plovidbu Republike Srpske kao šef Spasilačke helikopterske jedinice Republike Srpske.

Danas bi bio tvoj rođendan, prijatelju. Nedostaju tvoja hrabrost, osmijeh i ona sigurnost da ćeš biti tu kad god je najteže. Ne zaboravljaju se ljudi poput tebe, Bobane. pic.twitter.com/fvvr6ZKRRU — Milorad Dodik (@MiloradDodik) September 8, 2026

Poslove direktora Helikopterskog servisa Republike Srpske obavljao je od 2008. godine do aprila 2025. godine, a nakon njegove reorganizacije i formiranja Uprave za vazduhoplovstvo, obavljao je poslove načelnika Uprave.

Predsjednik Republike Srpske odlikovao ga je Ordenom Miloša Obilića.

Rukovodio je brojnim akcijama spasavanja ugroženog stanovništva u snježnim smetovima, poplavama i požarima, koje su zahtijevale hitnu evakuaciju.

Javnost ga pamti i po gotovo svakodnevnim akcijama medicinskog transporta teško bolesnih pacijenata i trudnica u velike kliničke centre u Banjaluci, Beogradu i Podgorici, čime su spaseni mnogi životi.