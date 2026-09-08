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Dodik: Ne zaboravljaju se ljudi poput Bobana Kusturića

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08.09.2026 09:01

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Додик: Не заборављају се људи попут Бобана Кустурића
Foto: ATV

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik podsjetio je da je na današnji dan rođen Boban Kusturić i naglasio da se ljudi poput njega ne zaboravljaju.

"Danas bi bio tvoj rođendan, prijatelju. Nedostaju tvoja hrabrost, osmijeh i ona sigurnost da ćeš biti tu kad god je najteže. Ne zaboravljaju se ljudi poput tebe, Bobane", napisao je Dodik na društvenoj mreži "Iks".

Boban Kusturić preminuo je 5. maja u 52. godini.

Obavljao je poslove pilota u Vojsci Republike Srpske od 1997. godine do 2005. godine, nakon čega je rad nastavio u Direkciji za civilnu vazdušnu plovidbu Republike Srpske kao šef Spasilačke helikopterske jedinice Republike Srpske.

Poslove direktora Helikopterskog servisa Republike Srpske obavljao je od 2008. godine do aprila 2025. godine, a nakon njegove reorganizacije i formiranja Uprave za vazduhoplovstvo, obavljao je poslove načelnika Uprave.

Predsjednik Republike Srpske odlikovao ga je Ordenom Miloša Obilića.

Rukovodio je brojnim akcijama spasavanja ugroženog stanovništva u snježnim smetovima, poplavama i požarima, koje su zahtijevale hitnu evakuaciju.

Javnost ga pamti i po gotovo svakodnevnim akcijama medicinskog transporta teško bolesnih pacijenata i trudnica u velike kliničke centre u Banjaluci, Beogradu i Podgorici, čime su spaseni mnogi životi.

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Milorad Dodik

Boban Kusturić pronađen mrtav

rođendan

smrt

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