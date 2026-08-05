Dodik posjetio grob Bobana Kusturića: Teško mi je da se pomirim sa tim

Predsjednik Milorad Dodik istakao je da mu je teško da se pomiri s tim da nema njegovog velikog prijatelja Bobana Kusturića.

"Čovjeka koji je bio narodni pilot. Bio je čovjek koji je spasio mnogo života, koji je ugasio mnogo požara, i stigao da bude dobar roditelj i da bude dobar domaćin. Otišao je prerano. Izgubio sam jednog od važnih prijatelja u životu, ali vjerujem da njegova duša počiva među anđelima, jer je bila korektna i poštena. I zaslužuje da bude samo na tom mjestu", istakao je Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks gdje je objavio video posjete mjesta vječnog Kusturićevog počinka.

Boban Kusturić preminuo je 5. maja u 52. godini.

Obavljao je poslove pilota u Vojsci Republike Srpske od 1997. godine do 2005. godine, nakon čega je rad nastavio u Direkciji za civilnu vazdušnu plovidbu Republike Srpske kao šef Spasilačke helikopterske jedinice "SAR" – Republike Srpske.

Teško mi je da se pomirim s tim da nema mog velikog prijatelja Bobana Kusturića. Čovjeka koji je bio narodni pilot. Bio je čovjek koji je spasio mnogo života, koji je ugasio mnogo požara, i stigao da bude dobar roditelj i da bude dobar domaćin.



Otišao je prerano. Izgubio sam… pic.twitter.com/eO3xF1A5dQ — Milorad Dodik (@MiloradDodik) August 5, 2026

Poslove direktora Helikopterskog servisa Republike Srpske obavljao je od 2008. godine do aprila 2025. godine, a nakon njegove reorganizacije i formiranja Uprave za vazduhoplovstvo, obavljao je poslove načelnika Uprave.

Predsjednik Republike Srpske odlikovao ga je Ordenom Miloša Obilića.

Rukovodio je brojnim akcijama spasavanja ugroženog stanovništva u snježnim smetovima, poplavama i požarima, koje su zahtijevale hitnu evakuaciju.

Javnost ga pamti i po gotovo svakodnevnim akcijama medicinskog transporta teško bolesnih pacijenata i trudnica u velike kliničke centre u Banjaluci, Beogradu i Podgorici, čime su spaseni mnogi životi.