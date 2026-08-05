Budimir: Zbog čega Elfeta Veseli može slobodno da šeta?

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir izjavio je da korištenje vanzavodskih pogodnosti Elfete Veseli ubija svaku mogućnost priče o normalnom životu i pomirenju unutar BiH.

"Kad se takvi ljudi pojave na slobodi i kakvo god da obrazloženje kažete, zbog čega ona može slobodno da šeta, to ubija svaku mogućnost priče o nekom normalnom životu, pomirenju unutar BiH i vjere u institucije BiH", rekao je Budimir.

Budimir je istakao da reforma pravosuđa, koja je bila jedna od prvih reformi unutar BiH, nije dala dobre rezultate.

"To su monstruozni zločini. Govorimo o ovoj ženi koja je kriva za ubistvo djeteta. I šta da pričamo unutar tih institucija? Ja zato govorim da će se u nekom narednom periodu morati ozbiljno voditi računa u kom pravcu će se mijenjati zakoni, krivični zakoni i procesni zakoni i na koji način će se sprovoditi te mjere", naglasio je ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske.

On je ukazao i na procese koji se vode pred Sudom BiH, ističući predmet protiv Atifa Dudakovića čije suđenje traje već nekoliko godina.

Žena monstrum Elfeta Veseli, ubica dječaka Slobodana Stojanovića vanzavodske pogodnosti koristi od septembra 2024. godine, potvrđeno je iz KPZ-a Tuzla.

Elfeta Veseli osuđena je pred Sudom BiH na deset godina zatvora zbog svirepog ubistva dječaka Slobodana Stojanovića, koju je Apelaciono odjeljenje istog suda preinačilo u kaznu zatvora od 13 godina zatvora zbog krivičnog djela ratni zločin protiv civilnog stanovništva.

Boravak u pritvoru traje od septembra 2016. godine, a redovan istek kazne je 2029. godine, prenosi Srna.