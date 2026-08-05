"El Ninjo" bi mogao izazvati akutnu glad za 49 miliona ljudi

Do kraja naredne godine gotovo 49 miliona ljudi u nekim od najugroženijih dijelova svijeta moglo bi se suočiti sa problemom gladi usljed klimatskog fenomena "El Ninjo", saopšteno je iz Svjetskog programa za hranu.

Na osnovu analize 45 zemalja koje bi mogle biti pogođene negativnim efektima "El Ninja", Svjetski program hrane procjenjuje da bi broj ljudi koji se suočavaju sa akutnom nesigurnošću hrane mogao porasti na ukupno 274 miliona ljudi, što je za 22 odsto više od populacije koja to već doživljava.

Očekuje se da će centralna Amerika sa 83 odsto i južna Afrika sa 75 odsto biti među najteže pogođenim regionima, sa porastom broja ljudi koji nemaju dovoljno hrane.

Južna Afrika, kao i Južna Amerika i Karibi, mogli bi da se suoče sa više od 12 miliona ljudi sa nesigurnim pristupom hrani.

Svjetski program hrane navodi da trenutne prognoze ukazuju na deficit padavina u dijelovima istočne Afrike, Sahela, centralne Amerike i Kariba, dok bi rizik od poplava mogao da poraste u Somaliji i susjednim područjima.

Značajni uticaji mogući su širom južne i jugoistočne Azije, gdje bi rizici od suše, neravnomjerni monsuni i lokalizovane poplave mogli da poremete poljoprivrednu proizvodnju.

U izvještaju se navodi da postoji 81 odsto mogućnosti za veoma jak "El Ninjo".

"El Ninjo", periodično zagrijavanje temperature površine okeana u Pacifiku, mijenja globalne vremenske obrasce i često se povezuje sa sušom u južnoj Africi, odloženim monsunima u dijelovima Azije i neredovnim padavinama na drugim mjestima.

"Ovo su događaji koji su u prošlosti izazvali glad velikih razmjera", rekao je direktor Službe za analizu bezbjednosti hrane i ishrane Svjetskog programa hrane Žan-Martin Bauer.

Agencija je naglasila da prognoze ostaju neizvjesne i da će se uticaji razlikovati u zavisnosti od regiona, ali je upozorila da vlade i agencije za pomoć moraju da se pripreme, prenosi Srna.