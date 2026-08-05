Banjaluka spremna za tri dana vrhunske muzike i hiljade posjetilaca

Sve je spremno za početak 14. izdanja Freshwave festivala, koji od sutra 6. Pa sve do 8. avgusta na tvrđavi Kastel okuplja neka od najvećih imena svjetske i regionalne muzičke scene.

Tim povodom danas je održana pres konferencija za medije na kojoj se govorilo o značaju Freshwave festivala za razvoj turizma i promociju Banjaluke, izazovima organizacije jednog od najvećih muzičkih događaja u Bosni i Hercegovini, ali i onome što publiku očekuje tokom predstojeća tri festivalska dana. O ovogodišnjem izdanju festivala, njegovom značaju za razvoj turizma i izazovima organizacije govorili su direktor Turističke organizacije Grada Banjaluka Minja Šurlan i direktor Freshwave festivala Strahinja Grahovac.

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Direktor Turističke organizacije Grada Banjaluka Minja Šurlan istakla je da Freshwave već godinama predstavlja jedan od najznačajnijih događaja za turističku promociju grada, naglašavajući da upravo ovakvi festivali donose mjerljive rezultate.

"Freshwave festival je od izuzetnog značaja za Banjaluku, što potvrđuje i činjenica da uspješno traje već 14 godina. Ovo je festival koji privlači upravo one turiste koji ostvaruju stvarne efekte za lokalni turizam. Oni ne dolaze samo zbog festivala, već u gradu borave nekoliko dana, koriste smještajne kapacitete, ugostiteljske usluge i upoznaju Banjaluku. Istovremeno, iz našeg grada nose lijepe uspomene i prenose pozitivnu sliku Banjaluke širom regiona i Evrope", rekla je Šurlan.

Kako je istakla, Turistička organizacija Grada Banjaluka upravo zato podržava manifestacije koje imaju konkretan doprinos razvoju turizma.

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"Za nas je posebno važno što kroz ovakve festivale dobijamo preciznu turističku analitiku, tačnije znamo koliko je prodato ulaznica, iz kojih zemalja dolaze posjetioci, koliko dana borave u gradu i kojoj starosnoj grupi pripadaju. Upravo ti podaci omogućavaju nam da planiramo buduće promotivne aktivnosti i da Banjaluku još snažnije pozicioniramo kao festivalsku destinaciju. Naš cilj je da u narednom periodu još više ulažemo u promociju ovakvih događaja na međunarodnom tržištu i da podrška festivalima bude još snažnija i pravovremenija", naglasila je Šurlan.

Direktor Freshwave festivala Strahinja Grahovac podsjetio je da je festival tokom proteklih 14 godina prošao veliki razvojni put i prerastao okvire elektronske muzike.

"Festival se značajno promijenio kroz ovih 14 godina. Rasli smo zajedno sa publikom i iz godine u godinu širili program. Danas više nismo samo festival elektronske muzike. Publici nudimo i hip-hop, rok i druge muzičke pravce jer želimo da svake godine privučemo što širi spektar posjetilaca i da Freshwave bude festival za različite generacije i ukuse", rekao je Grahovac.

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Govoreći o izazovima organizacije festivala, istakao je da su troškovi produkcije višestruko porasli u odnosu na prve godine održavanja.

"Najveća razlika između nekada i danas jeste cijena organizacije. Ono što je prije desetak godina koštalo pet hiljada evra, danas košta višestruko više. Cijene produkcije, tehničke opreme i angažmana izvođača značajno su porasle, a posljednjih godina taj trend prati i rast cijena regionalnih izvođača. Organizacija međunarodnog festivala danas je daleko zahtjevnija nego ranije", rekao je Grahovac.

Dodao je da je za dalji razvoj međunarodnih festivala neophodna snažnija institucionalna podrška.

"Festivali poput Freshwave dovode prave strane turiste i stvaraju konkretne efekte za lokalnu ekonomiju i turizam. Da bismo nastavili razvijati festival na nivou koji odgovara međunarodnim standardima, potrebna nam je veća podrška institucija. Kao organizacija došli smo do nivoa koji vlastitim kapacitetima možemo postići, a naredni iskoraci zahtijevaju sistemsku podršku", poručio je Grahovac.

Govoreći o programu ovogodišnjeg izdanja, istakao je da je organizacioni tim i ove godine nastojao publici ponuditi najkvalitetniji sadržaj.

"Potrudili smo se da napravimo jedan od najjačih programa do sada. Dovodimo izvođače koji su među najtraženijima na regionalnoj sceni, dok u segmentu elektronske muzike nastupaju umjetnici koji su hedlajneri najvećih evropskih i svjetskih festivala. Vjerujem da će ovogodišnje izdanje u potpunosti ispuniti očekivanja publike", rekao je Grahovac.

Na konferenciji je istaknuto i da je ovogodišnje izdanje festivala obilježila i velika akcija dobrovoljnog darivanja krvi, realizovana u saradnji sa JZU Zavod za transfuzijsku medicinu Republike Srpske. Akcija je okupila veliki broj dobrovoljnih davalaca iz Banjaluke, ali je inspirisala i građane drugih gradova Bosne i Hercegovine da se priključe i u svojim lokalnim transfuzijskim službama daruju krv.

Organizatori su poručili da upravo ovakve inicijative potvrđuju da Freshwave nije samo muzički festival, već platforma koja promoviše humanost, društvenu odgovornost i zajedništvo, te izrazili želju da akcija dobrovoljnog darivanja krvi postane tradicionalni dio festivalskog programa i u godinama koje dolaze.