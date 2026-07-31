Preminuo Vlatko Gilić

Reditelj i scenarista Vlatko Gilić preminuo je u 92. godini života.

Gilić je bio jedan od najznačajnijih autora crnogorske i jugoslovenske kinematografije, a njegovo stvaralaštvo ostavilo je snažan trag ne samo u regionalnoj, već i u svjetskoj filmskoj umjetnosti.

Rođen je 1. januara 1935. godine u Podgorici. Završio je Arhitektonski fakultet u Beogradu, ali je profesionalni put ubrzo usmjerio ka filmu. Arhitektonsko obrazovanje bilo je primjetno i u njegovom rediteljskom rukopisu, koji su odlikovali vizuelna preciznost, pažljivo oblikovani kadrovi i upečatljiv autorski izraz.

Filmovi nagrađivani širom svijeta

Od 1966. do 1973. godine, u produkciji „Dunav filma“, snimio je niz kratkih dokumentarnih i igranih ostvarenja prema sopstvenim scenarijima. Njegovi filmovi osvajali su priznanja na nekim od najvažnijih međunarodnih festivala.

Dobio je Srebrnog medvjeda na festivalu u Zapadnom Berlinu, dva puta Gran pri u Oberhauzenu, kao i glavne nagrade na festivalima u Lajpcigu, Belvjuu i Melburnu. Bio je nominovan i za Zlatni globus.

Među njegovim najpoznatijim kratkim filmovima nalaze se „Mala svjetlost“, „Povratak na rodno drvo“, „Homo sapiens“, „In kontinuo“, „Ljubav“ i „Moć“.

Potpisao je scenario i režiju dva dugometražna igrana filma – „Kičma“ i „Dani od snova“. Oba ostvarenja prikazana su na Filmskom festivalu u Kanu. „Kičma“ je 1977. godine bila u konkurenciji za Zlatnu palmu, dok je film „Dani od snova“ 1980. prikazan u programu „Izvjestan pogled“.

Uvršten među najveće reditelje

Američka televizijska mreža NBC uvrstila je Gilića 1980. godine među 50 najznačajnijih reditelja u istoriji svjetske kinematografije. Na tom spisku našao se uz velikane kao što su Alfred Hičkok, Čarli Čaplin, Orson Vels, Ingmar Bergman, Federiko Felini, Akira Kurosava, Stenli Kjubrik i Andrej Tarkovski.

Bio je jedini autor iz jugoistočne Evrope koji je dobio takvo priznanje.

Uprkos velikom međunarodnom uspjehu, Giliću je bio onemogućen dalji autorski rad na filmu. Nakon toga posvetio se obrazovanju novih generacija filmskih stvaralaca i predavao na univerzitetima širom svijeta.

Bio je jedan od osnivača Katedre za režiju i redovni profesor na Akademiji umjetnosti u Novom Sadu, gdje je 2011. godine izabran za profesora emeritusa.

(RTS)