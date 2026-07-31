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Meteorolog otkriva kada nas očekuje osvježenje

Autor:

ATV redakcija
31.07.2026 11:11

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киша невријеме лоше вријеме падавине
Foto: ATV

Dvije sedmice ekstremnih vrućina mogle bi da završe 8. avgusta kada se očekuje osjetna promjena kada bi uz jači upad vlažnog i svježijeg vazduha moglo da dođe do osjetnog osvježenja i jakih nestabilnosti, piše meteorolog Marko Čubrilo.

Prema njegovoj trenutnoj prognozi, svježiji vazduh bi se preko Alpa mogao spustiti ka našem regionu, dok bi nad Jadranom moglo doći do formiranja sekundarnog ciklona. Takav razvoj situacije donio bi osjetan pad temperature, ali i mogućnost jačih vremenskih nestabilnosti.

Čubrilo je naglasio da su snaga zahlađenja i tačan termin njegovog dolaska još neizvjesni. Ipak, ukoliko se prognozirani scenario ostvari, gotovo je sigurno da bi time bile završene velike ljetnje vrućine u ovoj godini.

Do promjene vremena očekuje se suvo i sve toplije vrijeme. Maksimalne temperature narednih dana kretaće se od 28 do 34 stepena Celzijusa, dok bi početkom avgusta mogle dostizati od 31 do 40 stepeni.

Vrhunac vrelog talasa očekuje se oko 7. avgusta, neposredno prije mogućeg prodora svježijeg vazduha.

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Čubrilo je naveo da se radi o jakom ljetnjem talasu vrućine, ali da takve temperature nisu neuobičajene za ovo doba godine i da su slični periodi tokom ranijih ljeta znali trajati i znatno duže.

Narednu detaljniju prognozu najavio je za 6. avgust, kada bi trebalo da bude jasnije da li će se najavljeno osvježenje ostvariti i koliko će biti izraženo.

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Tagovi :

Vremenska prognoza

Osvježenje

avgust

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