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Parking na Prokoškom jezeru košta 15 KM, ulaz tri

Autor:

ATV redakcija
31.07.2026 12:11

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Паркинг на Прокошком језеру кошта 15 КМ, улаз три
Foto: Facebook/Prokoško jezero Fojnica

Posjetioce Prokoškog jezera iznad Fojnice dočekao je novi cjenovnik usluga, koji je postavljen na ulazu u zaštićeno područje.

Iako je cilj naplate ulaznica, parkinga i drugih usluga finansiranje upravljanja i zaštite ovog prirodnog bisera, nove cijene nisu naišle na pozitivne reakcije brojnih građana.

Prema objavljenom cjenovniku, parking za automobil za državljane Bosne i Hercegovine iznosi 15 KM, dok strani posjetioci plaćaju 20 KM.

Ulaznica za odrasle građane BiH košta tri KM, a za strane turiste šest KM.

Za motocikle, kvadove i veće organizovane grupe parking se naplaćuje 20 KM, dok je parking ispred kapije 10 KM za domaće posjetioce i 15 KM za strance.

Za kombi vozila sa sedam i više sjedišta cijena parkinga ispred kapije iznosi 15 KM.

Pored ulaznica i parkinga, cjenovnikom su obuhvaćene i druge usluge. Godišnje propusnice za vlasnike koliba i ugostiteljskih objekata iznose 60 i 120 KM, grupne posjete učenika i studenata plaćaju dvije KM po osobi, dok kampovanje za domaće goste košta 20 KM, a za strane turiste 30 KM.

Besplatne propusnice predviđene su za stočare i osobe s invaliditetom većim od 50 posto, dok penzioneri i osobe starije od 70 godina plaćaju dvije KM.

(Faktor)

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Tagovi :

Prokoško jezero

ulaznice

cijena

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