Mladi u Evropi u sve lošijoj fizičkoj kondiciji

Fizička kondicija adolescenata i djece u Evropi je na najnižem nivou u posljednjih 60 godina, što može da ima ozbiljne posljedice po njihovo zdravlje, pokazala je najnovija studija.

Mladi ne dostižu potreban nivo kondicije u pogledu snage, fleksibilnosti i telesnog sastava, navedeno je, a piše Juronjuz.

Pad fizičke spremnosti traje decenijama

Otkriveno je da je od 1990. godine do danas došlo do pada fizičke spremnosti dece povezane sa zdravljem. Naučnici su primjetili i konzistentno, linearno pogoršanje, koje se ogleda u povećanju tjelesne masti, trend koji se često potcjenjuje kada se koristi samo indeks telesne mase (BMI).

Fleksibilnost najviše opada, kardiorespiratorna kondicija se stabilizuje

Ističu i da je najgori trend bio u fleksibilnosti, koja pokazuje kontinuirani pad koji se ubrzao od 2000. godine. Što se tiče kardiorespiratorne kondicije - sposobnosti srca, pluća i krvnih sudova da efikasno dostavljaju kiseonik radnim mišićima tokom produžene fizičke aktivnosti - autori su primetili da, nakon dugotrajnog pada, najnoviji podaci ukazuju na to da se trend možda stabilizovao između 2015. i 2023. godine.

Zdravlje Stručnjaci saglasni: Svakodnevna šetnja je kljčna za zdravlje

Pokazalo se i da se nazire kriza gojaznosti kod djece i da se očekuje da će broj slučajeva do 2040. godine dostići 228 miliona, ali da su nivoi i dalje ispod onih zabilježenih u prethodnim decenijama.

"Ovi nalazi pojačavaju potrebu za pojačavanjem napora u promociji fizičke aktivnosti putem javnih institucija", saopštili su istraživači.

Gojaznost kod djece postaje sve veći problem

Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) preporučuje da se deca i adolescenti svakodnevno imaju najmanje 60 minuta umjerene do intenzivne telesne aktivnosti, uključujući aktivnosti za jačanje mišića i kostiju najmanje tri puta nedjeljno.

Kako je navela SZO fizička neaktivnost uzrokuje oko šest odsto koronarne bolesti srca, sedam odsto dijabetesa tipa 2, 10 odsto raka dojke i 10 odsto raka debelog creva.

Pored toga, fizičkoj neaktivnosti pripisuju se prevremena smrt (9 odsto slučajeva), smrtnost od svih uzroka (7,2 odsto) i smrt od kardiovaskularnih bolesti (7,6 odsto).

Istraživanje otkrilo pad snage gornjeg i donjeg dijela tijela

U studiji, u kojoj je učestvovalo 417.362 mladih starosti od 6 do 16 godina iz 20 evropskih zemalja, u periodu od 1965. do 2023. godine, navodi se da je snaga gornjeg dijela tijela generalno opala od sedamdesetih, s kratkim periodom stabilnosti između 1980. i 2000. godine pre ponovnog pada, a da se snaga donjeg dijela tijela, mjerena testovima skakanja, povećavala do osamdesetih godina, ali se od tada stalno smanjuje.

(rt balkan)