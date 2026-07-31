Uznemirujući snimak! Štap za planinarenje mu probio tijelo, odlučio da sam siđe sa planine

Uspon na najviši vrh u Montani pretvorio se u nevjerovatnu borbu za opstanak, kada se Dejvid Kifaldi (32) tokom pada nabio na planinarski štap.

Iako je povreda izgledala zastrašujuće, donio je odluku koja je iznenadila njegove prijatelje i spasilačke službe - odbio je hitnu evakuaciju i odlučio da se sam spusti sa planine.

"To je samo površinska rana"

Nesreća se dogodila dok su Kifaldi i njegovi saputnici prelazili visoravan Frozen-to-Death i približavali se vrhu Granit pik.

Prilikom proklizavanja, nesrećni čovjek je izgubio ravnotežu i pao na planinarski štap, dugačak 112 centimetara. Čelični vrh mu je probio tkivo ispod lijeve ruke i izašao na leđima. Nevjerovatnim spletom okolnosti nije pogodio nijedan vitalni organ.

“Pomislio sam: 'Moramo da siđemo sa planine'. Moji saputnici su bili prilično neodlučni“, prisjetio se Kifaldi reakcije prijatelja. “Bio sam siguran da štap nije prošao kroz grudni koš. Rekao sam sebi: 'To je samo površinska rana'“.

Posebno neobična okolnost jeste to što je Kifaldi medicinski radnik. Ovaj 32-godišnjak je zaposlen u bolnici u Bilingsu, pa je odmah izvršio procjenu sopstvenog stanja.

Ustanovio je da je svjestan, da gotovo ne osjeća bol, da krvari veoma malo i da se štap nije pomerio iz položaja u kojem se nalazio. Grupa je zatim pomoću satelitskog komunikacionog uređaja kontaktirala lokalne spasilačke službe i obavestila ih da planiraju da se sami izvuku sa planine.

Silazak neobilježenom rutom

Nakon toga započeo je izuzetno težak silazak, prenosi AP.

Trojica planinara pažljivo su se spuštala neobilježenom rutom preko velikih stena i sniježnih polja, a zatim su se probijali kroz gusto rastinje dok nisu stigli do uređene planinarske staze.

Poslije više od šest sati hoda prešli su oko 16 kilometara i spustili se približno 1.500 metara niže, sve dok nisu stigli do početka staze, gdje ih je čekao automobil koji je ranije parkirao Kifaldijev prijatelj Džesi Ros.

“Jedini razlog zbog kog je sve ovo bilo moguće jeste njegovo samopouzdanje“, rekao je Ros. “Ko smo mi da se raspravljamo? On je medicinski stručnjak. Naš posao bio je samo da ga podržimo“.

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Kifaldi je godinama želio da osvoji Granit Pik. Najviši vrh Montane poznat je po izuzetno nepredvidivom vremenu, opasnim olujama sa grmljavinom i ekstremno niskim temperaturama. Svake godine stotine planinara pokušavaju da stignu do stenovitog vrha, ali mnogi odustanu zbog teških uslova.

Brzo se vratio na posao

Po dolasku u bolnicu, ljekari su procenili da je Kifaldiju potrebna ozbiljnija medicinska pomoć, pa su nastavili vožnju do Regionalne bolnice Sveti Vinsent u Bilingsu, gdje nesrećni čovjek inače radi.

Ljekari su uspješno izvadili štap, sanirali ranu i previli ga, a samo nekoliko dana kasnije on se vratio na posao.

Govoreći o svojoj odluci, Kifaldi je rekao da bi u gotovo svim sličnim situacijama ponovo postupio isto.

“Mislim da bih u 99 od 100 slučajeva donio istu odluku. Spasilačka akcija je besplatna, ali let helikopterom nije. I to je uticalo na moju odluku da pokušam sam da se izvučem. Naravno, veliku razliku je napravilo to što sam bio sa dvojicom prijatelja i što smo u svakom trenutku mogli da pozovemo spasioce ako nešto krene po zlu“, zaključio je.

(telegraf)