Minić: Žandarmerija pokazala spremnost da odgovori na najsloženije izazove

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić istakao je da je Žandarmerija Ministarstva unutrašnjih poslova /MUP/ tokom proteklih godina pokazala snagu, disciplinu i spremnost da odgovori na najsloženije bezbjednosne izazove, štiteći građane i institucije.
Minić je danas pripadnicima Žandarmerije čestitao sedam godina postojanja jedinice.
Iskrene čestitke svim pripadnicima Žandarmerije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske povodom sedam godina postojanja ove jedinice.— Savo Minić (@minic_savo) July 31, 2026
Žandarmerija je tokom proteklih godina pokazala snagu, disciplinu i spremnost da odgovori na najsloženije bezbjednosne izazove, štiteći…
"Hvala vam što časno, odgovorno i predano čuvate mir, bezbjednost i Republiku Srpsku", naveo je Minić na društvenoj mreži "Iks".
Žandarmerija je formirana 1. avgusta 2019. godine transformacijom postojećih jedinica za podršku s ciljem adekvatnog odgovora na složenije poslove i bezbjednosne izazove radi obezbjeđenja bezbjednosti građana i njihove imovine na području Srpske.
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