Minić: Žandarmerija pokazala spremnost da odgovori na najsloženije izazove

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić istakao je da je Žandarmerija Ministarstva unutrašnjih poslova /MUP/ tokom proteklih godina pokazala snagu, disciplinu i spremnost da odgovori na najsloženije bezbjednosne izazove, štiteći građane i institucije.

Minić je danas pripadnicima Žandarmerije čestitao sedam godina postojanja jedinice.

Iskrene čestitke svim pripadnicima Žandarmerije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske povodom sedam godina postojanja ove jedinice.

Žandarmerija je tokom proteklih godina pokazala snagu, disciplinu i spremnost da odgovori na najsloženije bezbjednosne izazove, štiteći… — Savo Minić (@minic_savo) July 31, 2026

"Hvala vam što časno, odgovorno i predano čuvate mir, bezbjednost i Republiku Srpsku", naveo je Minić na društvenoj mreži "Iks".

Žandarmerija Republike Srpske

Žandarmerija je formirana 1. avgusta 2019. godine transformacijom postojećih jedinica za podršku s ciljem adekvatnog odgovora na složenije poslove i bezbjednosne izazove radi obezbjeđenja bezbjednosti građana i njihove imovine na području Srpske.