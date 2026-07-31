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Minić: Žandarmerija pokazala spremnost da odgovori na najsloženije izazove

Autor:

ATV redakcija
31.07.2026 13:34

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Жандармерија Републике Српске
Foto: ATV

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić istakao je da je Žandarmerija Ministarstva unutrašnjih poslova /MUP/ tokom proteklih godina pokazala snagu, disciplinu i spremnost da odgovori na najsloženije bezbjednosne izazove, štiteći građane i institucije.

Minić je danas pripadnicima Žandarmerije čestitao sedam godina postojanja jedinice.

"Hvala vam što časno, odgovorno i predano čuvate mir, bezbjednost i Republiku Srpsku", naveo je Minić na društvenoj mreži "Iks".

Žandarmerija Republike Srpske

Žandarmerija je formirana 1. avgusta 2019. godine transformacijom postojećih jedinica za podršku s ciljem adekvatnog odgovora na složenije poslove i bezbjednosne izazove radi obezbjeđenja bezbjednosti građana i njihove imovine na području Srpske.

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Tagovi :

Žandarmerija Republike Srpske

Savo Minić

MUP Republike Srpske

Vlada Republike Srpske

Republika Srpska

Komentari (4)

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