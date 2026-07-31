Dodik: Elfeta Veseli trebalo bi da je na nekom drugom svijetu, a ne da šeta po Ilidži

Elfeta Veselji, žena monstrum, koja je ubila dvanaestogodišnjeg Slobodana Stojanovića, trebalo bi da je na nekom drugom svijetu, a ne da šeta po Ilidži, poručio je danas predsjednik Milorad Dodik.

Dodik ističe da je njeno slobodno hodanje pokazatelj da je poželjno ubijati srpsku djecu.

"Ovo je ogledalo odnosa takozvanih pravosudnih institucija pod kontrolom političkog Sarajeva prema srpskim žrtvama. Presuda od 13 godina je uvreda za sav naš narod", naveo je Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks.

On dodaje da način na koji se godinama glorifikuju ubice Srba jasno pokazuje šta bi naš narod mogao da očekuje bez jake i stabilne Republike Srpske.

Elfeta Veselji, žena monstrum, koja je ubila dvanaestogodišnjeg Slobodana Stojanovića, trebalo bi da je na nekom drugom svijetu, a ne da šeta po Ilidži.

Njeno slobodno hodanje je pokazatelj da je poželjno ubijati srpsku djecu.



Ovo je ogledalo odnosa takozvanih pravosudnih institucija… — Milorad Dodik (@MiloradDodik) July 31, 2026

"Podržavam premijera Savu Minića i sve institucije koje traže sankcionisanje odgovornih. Pravda nije privilegija, nego obaveza", poručuje Dodik.

Dodik naglašava da je dječak Slobodan Stojanović jedan od temelja srpskog identiteta i da je stradao jer je volio svoje i nije tražio tuđe.

"Njegovoj žrtvi dugujemo istinu, pravdu i nepokolebljivu Republiku Srpsku", poručio je Dodik.