Ministarstvo raspisalo konkurs! Prvi put podrška razvoju edukativnih video-igara

Autor:ATV redakcija
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Ministarstvo raspisalo konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti kulturnih i kreativnih industrija – prvi put podrška u razvoju edukativnih video-igara
Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske raspisalo je danas, 31. jula 2026. godine, Javni konkurs za sufinansiranje projekata koji doprinose razvoju kulturnih i kreativnih industrija u Republici Srpskoj.
Cilj konkursa je unapređenje poslovanja, tržišne održivosti i konkurentnosti subjekata iz oblasti kulturnih i kreativnih industrija, kroz podršku projektima koji podstiču razvoj kulture, inovacija i kreativne ekonomije Republike Srpske.
Pravo učešća na konkursu imaju samostalni preduzetnici registrovani u oblasti kulture, ustanove kulture čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave, udruženja građana, privredna društva čija je djelatnost povezana sa kulturnim i kreativnim industrijama, kao i samostalni umjetnici i samostalni stručnjaci u kulturi.
Posebnu novinu ovogodišnjeg konkursa predstavlja uvođenje kategorije za razvoj edukativnih video-igara. Na ovaj način Ministarstvo je, po prvi put u okviru ovog oblika podrške, prepoznalo industriju video-igara kao jednu od najbrže rastućih kreativnih djelatnosti koja povezuje kulturu, obrazovanje, savremene tehnologije i inovacije.
Uvođenjem ove kategorije otvara se prostor za razvoj domaćih kreativnih timova i projekata koji će kroz video-igre promovisati kulturne, turističke i društvene vrijednosti Republike Srpske, te dodatno osnažiti sektor kreativnih industrija.
Prijave se podnose na propisanim obrascima, uz dokumentaciju navedenu u tekstu Javnog konkursa. Obrasci za prijavu dostupni su na internet stranici Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.
Ministarstvo poziva sve zainteresovane subjekte koji ispunjavaju uslove konkursa da blagovremeno pripreme i dostave svoje prijave u skladu sa propisanim uslovima i rokovima.
Kontinuiranom podrškom ovakvim projektima Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske jača kulturne i kreativne industrije, podstiče inovativnost, razvoj preduzetništva u kulturi i stvara nove mogućnosti za održiv razvoj ovog sektora.
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