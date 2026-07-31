Ministarstvo raspisalo konkurs! Prvi put podrška razvoju edukativnih video-igara

Ministarstvo raspisalo konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti kulturnih i kreativnih industrija – prvi put podrška u razvoju edukativnih video-igara

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske raspisalo je danas, 31. jula 2026. godine, Javni konkurs za sufinansiranje projekata koji doprinose razvoju kulturnih i kreativnih industrija u Republici Srpskoj.

Cilj konkursa je unapređenje poslovanja, tržišne održivosti i konkurentnosti subjekata iz oblasti kulturnih i kreativnih industrija, kroz podršku projektima koji podstiču razvoj kulture, inovacija i kreativne ekonomije Republike Srpske.

Pravo učešća na konkursu imaju samostalni preduzetnici registrovani u oblasti kulture, ustanove kulture čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave, udruženja građana, privredna društva čija je djelatnost povezana sa kulturnim i kreativnim industrijama, kao i samostalni umjetnici i samostalni stručnjaci u kulturi.

Podrška se može ostvariti za projekte iz oblasti:

savremene i digitalne prezentacije kulturnog nasljeđa;

razvoja novog vizuelnog identiteta i inovativnih modela promocije ustanova kulture;

razvoja i dizajna autentičnih proizvoda inspirisanih kulturnim nasljeđem;

organizacije festivala sa ekonomskim i turističkim potencijalom;

razvoja i unapređenja poslovanja subjekata u oblasti kulturnih i kreativnih industrija;

razvoja edukativnih video-igara.

Posebnu novinu ovogodišnjeg konkursa predstavlja uvođenje kategorije za razvoj edukativnih video-igara. Na ovaj način Ministarstvo je, po prvi put u okviru ovog oblika podrške, prepoznalo industriju video-igara kao jednu od najbrže rastućih kreativnih djelatnosti koja povezuje kulturu, obrazovanje, savremene tehnologije i inovacije.

Uvođenjem ove kategorije otvara se prostor za razvoj domaćih kreativnih timova i projekata koji će kroz video-igre promovisati kulturne, turističke i društvene vrijednosti Republike Srpske, te dodatno osnažiti sektor kreativnih industrija.

Prijave se podnose na propisanim obrascima, uz dokumentaciju navedenu u tekstu Javnog konkursa. Obrasci za prijavu dostupni su na internet stranici Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Ministarstvo poziva sve zainteresovane subjekte koji ispunjavaju uslove konkursa da blagovremeno pripreme i dostave svoje prijave u skladu sa propisanim uslovima i rokovima.

Kontinuiranom podrškom ovakvim projektima Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske jača kulturne i kreativne industrije, podstiče inovativnost, razvoj preduzetništva u kulturi i stvara nove mogućnosti za održiv razvoj ovog sektora.