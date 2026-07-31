"Čuvari reda i poretka, Žandarmerija postala jedan od oslonaca MUP-a Srpske"

„Danas nam je dan Žandarmerije, 2019. godina, ministar Lukač, i dobra vizija da se napravi jedna ovakva jedinica. Mi smo ove godine prateći to od nje napravili jednu osnovnu organizacionu jedinicu MUP-a. Krenuli smo u jedan proces opremanja opremom, koja treba da odgovara i zadacima, a i potrebama Žandarmerija u 21. vijeku“, poručio je ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske, Željko Budimir.

Budimir je naglasio da se ulaganje u Žandarmeriju nastavlja, jer je ona, kako kaže, pokazala svoje mogućnosti i sposobnosti.

„Prije svega na održavanje javnog reda i mira kao i odgovoru na sve one zadatke, gdje redovni sastav policije ne može to sve sam da uradi. Tako da je Žandarmerija uz Specijalno-antiterorističku jedinicu (SAJ), jedan oslonac za Ministarstvo unutrašnjih poslova, za one posebne zadatke“, poručuje Budimir.

Žandarmerija Republike Srpske

SAJ, kako kaže Budimir u svom imenu nosi epitet specijalna te kao takva je i najelitnija, a zadatak MUP-a je da isprati i po kadrovima i opremi sve kako je to u skladu sa potrebama te da ne zaostaje ni za jednom ovog tipa i namjene u svijetu.

„ Ono što se posebno želim zahvaliti žandarmima, jeste da ono što su radili u 2025. godini, koja je bila jako izazovna i vrlo teška te da je to doprinijelo i pomoglo stabilizaciji situacije u Republici Srpskoj, ali isto tako i da svaki protivnik u tom trenutku, koji je želio da ugrozi bezbjednost Republike Srpske je imao u svojoj svijesti da će ovi ljudi braniti, ono što brane čuvari reda i poretka, a to je Republika Srpska“, rekao je Budimir.

Država je poredak, a bez poretka nema države, kaže Budimir, a što predstavlja osnovni zadatak MUP-a Srpske.

„Ja im čestitam današnji dan. Dan osnivanja. Želim da u budućem periodu budu jednako profesionalni, a mi ćemo se potruditi da budu dobro opremljeni i da ih bude više“, poručio je Budimir.