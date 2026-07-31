Logo

Stevandić: Oluja je najveće etničkog čišćenje nakon Drugog svjetskog rata

Autor:

ATV redakcija
31.07.2026 09:41

Komentari:

1
Предсједник НСРС Ненад Стевандић на сједници одржаној 7. јула 2026. године.
Foto: ATV

Predsjednik NSRS Nenad Stevandić poručio je da je zločinačka akcija "Oluja" najveće etničko čišćenje nakon Drugog svjetskog rata.

"Najtužniji dio istorije čovječanstva su zločini nad Srbima tokom „Oluje“, zato što su ubijanja i protjerivanja bila pod međunarodnim pokroviteljstvom i NATO-om", poručio je Stevandić.

@nenad_stevandic

Najtužniji dio istorije čovječanstva su zločini nad Srbima tokom „Oluje“, zato što su ubijanja i protjerivanja bila pod međunarodnim pokroviteljstvom i NATO-om. „Oluja“ je najveće etničko čišćenje nakon Drugog svjetskog rata.

♬ original sound - Dr Nenad Stevandić

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Nenad Stevandić

akcija Oluja

Komentari (1)

Više iz rubrike

Жупљанин: Српске жртве из "Олује" никада неће бити заборављене

Republika Srpska

Župljanin: Srpske žrtve iz "Oluje" nikada neće biti zaboravljene

1 h

0
Саво Минић у Челинцу 2026.

Republika Srpska

Minić: U zločinačkoj akciji "Oluja" izvršen pogrom nad srpskim narodom

18 h

2
Промовисана прва снајперска пушка развијена у Српској

Republika Srpska

Budimir: Ponosni na snajpersku pušku i domaće znanje

18 h

0
Саво Минић на промоцији прве снајперске пушке произведене у Републици Српској

Republika Srpska

Minić: Srpska ima mogućnosti da prati svjetske trendove

18 h

4

  • Najnovije

10

41

Podignuta vojska, na granici haos: Dvije su teorije za migrantski upad u enklavu

10

36

Izostanak pravde za srpske žrtve "Oluje" otvorio vrata neofašizmu u Hrvatskoj

10

23

Preminuo Vlatko Gilić

10

22

Španija procjenjuje da je 49.000 migranata prešlo u Seutu

10

21

Trifković: Žandarmerija će i u budućnosti biti oslonac MUP-u Republike Srpske

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima