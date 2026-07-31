Stevandić: Oluja je najveće etničkog čišćenje nakon Drugog svjetskog rata

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Predsjednik NSRS Nenad Stevandić poručio je da je zločinačka akcija "Oluja" najveće etničko čišćenje nakon Drugog svjetskog rata.

"Najtužniji dio istorije čovječanstva su zločini nad Srbima tokom „Oluje“, zato što su ubijanja i protjerivanja bila pod međunarodnim pokroviteljstvom i NATO-om", poručio je Stevandić. @nenad_stevandic Najtužniji dio istorije čovječanstva su zločini nad Srbima tokom „Oluje“, zato što su ubijanja i protjerivanja bila pod međunarodnim pokroviteljstvom i NATO-om. „Oluja“ je najveće etničko čišćenje nakon Drugog svjetskog rata. ♬ original sound - Dr Nenad Stevandić

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