Stevandić: Oluja je najveće etničkog čišćenje nakon Drugog svjetskog rata

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik NSRS Nenad Stevandić poručio je da je zločinačka akcija "Oluja" najveće etničko čišćenje nakon Drugog svjetskog rata.
"Najtužniji dio istorije čovječanstva su zločini nad Srbima tokom „Oluje“, zato što su ubijanja i protjerivanja bila pod međunarodnim pokroviteljstvom i NATO-om", poručio je Stevandić.
@nenad_stevandic
Najtužniji dio istorije čovječanstva su zločini nad Srbima tokom „Oluje“, zato što su ubijanja i protjerivanja bila pod međunarodnim pokroviteljstvom i NATO-om. „Oluja“ je najveće etničko čišćenje nakon Drugog svjetskog rata. ♬ original sound - Dr Nenad Stevandić
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