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Teška nesreća u Srpskoj, jedna osoba poginula

Autor:

Bojan Nosović
31.07.2026 10:08

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Најновија, ударна вијест
Foto: ATV

Jedna osoba je poginula u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u mjestu Bijela Rudina kod Bileće, potvrđeno je za ATV iz trebinjske bolnice.

U nesreći su učestvovali putničko vozilo i motocikl, rečeno je za ATV iz Policijske uprave Trebinje.

Do saobraćajne nezgode došlo je u mjestu Bijela Rudina, oko 7.30 časova na području opštine Bileća.

"Policijski službenici Policijske stanice Bileća obavljaju uviđaj na licu mjesta, nakon čega će biti poznato više detalja o okolnostima ove saobraćajne nezgode", saopšteno je iz PU Trebinje za ATV.

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Tagovi :

poginula osoba

Saobraćajna nesreća

Trebinje

Motocikl

Policija

Bileća

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