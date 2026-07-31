Teška nesreća u Srpskoj, jedna osoba poginula

Autor:Bojan Nosović
Komentari:0
Jedna osoba je poginula u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u mjestu Bijela Rudina kod Bileće, potvrđeno je za ATV iz trebinjske bolnice.
U nesreći su učestvovali putničko vozilo i motocikl, rečeno je za ATV iz Policijske uprave Trebinje.
Do saobraćajne nezgode došlo je u mjestu Bijela Rudina, oko 7.30 časova na području opštine Bileća.
"Policijski službenici Policijske stanice Bileća obavljaju uviđaj na licu mjesta, nakon čega će biti poznato više detalja o okolnostima ove saobraćajne nezgode", saopšteno je iz PU Trebinje za ATV.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
10
41
10
36
10
23
10
22
10
21
Trenutno na programu