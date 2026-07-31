Banjalučanin prijetio komšijama, pa uhapšen

Autor:ATV redakcija
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Banjalučka policija uhapsila je S.G. zbog prijetnji koje je upućivao komšijama.
Njega se tereti za krivično djelo "Ugrožavanje sigurnosti".
Nadležnoj policijskoj stanici je juče oko 13 časova prijavljeno da je navedeno lice od 17. juna do juče, kontinuirano upućivalo ozbiljne prijetnje po život komšijama, što je kod istih izazvalo osjećaj straha i ugroženosti. O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, te će nakon kompletiranja i dokumentovanja predmeta protiv lica S.G. biti podnesen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu.
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