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Trifković: Žandarmerija će i u budućnosti biti oslonac MUP-u Republike Srpske

Autor:

ATV redakcija
31.07.2026 10:21

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Славиша Трифковић
Foto: ATV

Žandarmerija će i u budućnosti ostati oslonac Ministarstvu unutrašnjih poslova spremna da u okviru svojih nadležnosti pruži maksimalni zaštitu svim građanima Republike Srspke, rekao je Slaviša Trifković komadant Žandarmerije.

"Danas smo ovdje u krugu kompleksa Centra za obuku Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, obilježili jedan važan trenutak i događaj, a to je Dan Žandarmerije", rekao je Slaviša Trifković komadant Žandarmerije.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je 2019. godine izvršilo svoju transformaciju jedinica tako što su jedinice za podršku prerasle u Žandarmeriju koje su na početku ove godine prerasle u samostalnu organizacionu jedinicu, kaže Trifković.

"Žandarmerija će i u budućnosti ostati oslonac Ministarstvu unutrašnjih poslova spremna da u okviru svojih nadležnosti pruži maksimalni zaštitu svim građanima Republike Srpske. Održi stabilan red i mir i odgovori na sve bezbjednostne rizike i pretnje", kaže Trifković.

Zahvaljujući ljudstvu Žandarmerija je prerasla u respektabilnu, operativnu jedinicu spremnu da u svakom trenutku odgovori na sve bezbjednosne prijetnje i rizike, dodaje Trifković.

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Republika Srpska

Žandarmerija Republike Srpske

MUP Republike Srpske

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